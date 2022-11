Delegação do Tocantins embarca nesta segunda-feira, 21, para participar das Paralimpíadas Escolares 2022

Por Fábio Almeida /Governo do Tocantins

A delegação do Tocantins, que é composta por 58 integrantes, entre atletas e equipe técnica, embarca nesta segunda-feira, 21, às 20h20, no aeroporto Brigadeiro Lysias Rodrigues, em Palmas, para participar da etapa nacional das Paralimpíadas Escolares 2022. O evento será realizado desta segunda-feira a sábado, 21 a 26, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo (SP).

Ao todo, são 34 estudantes com faixa etária de 11 a 17 anos que vão competir nas modalidades: atletismo, natação e tênis de mesa. Os paratletas são de 24 unidades de ensino, entre estaduais, municipais e particulares, sendo 17 estaduais.

Classificação

Nas modalidades Natação e Atletismo, os alunos participaram da 8ª edição dos Jogos Estudantis Paradesportivos do Tocantins (Parajets), promovido pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc) participaram das Paralimpíadas Escolares 2022 – Etapa Regional, no período de 8 a 13 de agosto de 2022, em Brasília (DF), e os classificados nessa etapa foram os selecionados para participarem da etapa nacional na capital paulista. Já na modalidade de Tênis de Mesa, os classificados no Parajets, foram direto para as Paralimpíadas Escolares 2022 – Etapa Nacional.

Paralimpíadas Escolares

As Paralimpíadas Escolares têm por finalidade estimular a participação dos estudantes com deficiência física, visual e intelectual em atividades esportivas de todas as escolas do território nacional, promovendo ampla mobilização em torno do esporte. O evento é uma realização do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e do Ministério da Cidadania por meio da Secretaria Especial de Esporte.

Na etapa nacional de 2021 a delegação do Tocantins contou com 17 competidores que conquistaram 30 medalhas: 15 de ouro, 11 de prata e 4 de bronze.

Edição: Lenna Borges

Revisão Textual: Karleane Ferreira/Governo do Estado