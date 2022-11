Corpo de Bombeiros Militar se despede de aluno-soldado Pereira

Por Luiz Henrique Machado e Gisele Bedin/Governo do Tocantins

Cerimônia cheia de emoção marcou o funeral do aluno-soldado Gabriel José Pereira de Sousa, do Curso de Formação de Praça, do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, que veio a óbito no último sábado, 19, por volta das 17h40, quando fazia um estágio de mergulho acompanhado por militares da Companhia Independente de Busca e Salvamento (CIBS), no vão principal da Ponte da Amizade, em Palmas.

O evento foi em uma funerária da Capital e contou com a presença do Comando-Geral da Corporação, de oficiais do alto comando, além de suboficiais e também os colegas de Pereira, que faziam parte das Turmas Charlie, Alfa e Bravo, formadas no início do CFP, após a posse de todos eles no concurso realizado ano passado.

A mãe de Pereira, Lígia Pereira, e um dos outros filhos, também esteve presente. Ambos vieram de Imperatriz-MA, onde a família reside, para acompanhar os preparativos no corpo e a cerimônia fúnebre. O corpo de Pereira saiu da funerária por volta das 15h30, em direção ao Aeroporto da Capital, de onde foi trasladado para a cidade natal, em avião cedido pela Polícia Militar do Estado do Tocantins. Dezenas de veículos e viaturas do Corpo de Bombeiros acompanharam o cortejo.

Durante a cerimônia, Lígia Pereira emocionou a todos com depoimento cheio de sentimentos e orgulho do filho. Demonstrando muita fé, mesmo diante da partida repentina de um filho classificado por todos como exemplar, ela falou algumas palavras: “Eu sei que foi uma fatalidade. O homem faz os seus planos, mas quem executa é Deus. E nós estávamos fazendo os planos. Anteontem mesmo, em uma chamada de vídeo, a preocupação dele era que eu trouxesse o terno que ele usaria na formatura no dia 14 de dezembro”, contou.

Lígia também aconselhou os colegas de turma que estivessem sempre escutando a Deus. Ela também contou que Pereira estaria hoje fazendo a segunda prova do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). “Eu sei que ele vai deixar muita saudade. Gabriel José Pereira de Souza hoje se despede de vocês, do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins. Hoje era o dia dele estar fazendo o segundo dia de ENEM. Com toda dificuldade, porque eu sei que vocês trabalham muito, mas ele sempre estudava”, emocionou-se repetindo as palavras do filho. “Mãe, eu preciso fazer o curso tal, eu vou ser um médico do Corpo de Bombeiros”, relatou.

A mãe de Pereira contou ainda que ele estava cursando o quinto período do Curso de Engenharia Elétrica, no Instituto Federal do Maranhão, quando passou no concurso para soldado do Corpo de Bombeiros do Tocantins. A mãe finalizou o depoimento agradecendo a toda corporação pelo apoio no momento difícil, se colocou à disposição para todos em Imperatriz.

Outro depoimento emocionado foi do colega de turma, que também dividia apartamento com Pereira, o aluno soldado Álvaro. “Morando com Gabriel eu aprendi muitas coisas. Sou muito grato a ele pelo pouco tempo de vida que pudemos compartilhar juntos. A gente passou noites acordado estudando, aí quando estávamos cansados, ele falava para pagarmos flexão para passar o sono”, relembrou o colega muito emocionado e agradecido pelo carinho que recebeu do amigo e da família dele durante todo o tempo de convívio.

O jeito alegre e alto astral que a todos animava foi a forma que o colega da turma “Bravo”, aluno Victor Bringel, descreveu o amigo. “Ele era um aluno esforçado, era animado e feliz, que colocava a turma pra cima. Tinha tudo para dar certo”, descreveu Bringel, relatando também a tristeza que toma conta com a partida repentina do companheiro. “Às vezes a tristeza bate, não dá vontade sair, mas depois a gente pensa, para e fala que temos que ter mais garra por ele”, lamentou.

O seu parceiro de dupla, chamado de “canga”, aquele quem fez parceria durante todo o curso nas atividades, Luiz Carlos Marinho Dias, descreve o companheiro como muito inteligente e esforçado. “Ele era muito inteligente, esforçado, um bom amigo. É muito triste não vê-lo formar, chegando tão perto do final do curso”, Luís Dias interrompeu as palavras pois foi tomado pela emoção.

O chefe do estado-maior, coronel Peterson de Queiroz Ornelas, deixou uma mensagem de força aos alunos e familiares do jovem aluno que partiu. “O Pereira era um garoto dinâmico, coração enorme, sempre buscava o melhor para todos. Nós sabemos que o céu está em festa. Estamos todos muito tristes, mas Deus lhe deu um grande filho”, concluiu.