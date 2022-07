Reunião do Conselho Municipal de Esportes e Lazer debate atividades esportivas em Porto Nacional

A prefeitura de Porto Nacional, por meio do Conselho Municipal de Esportes e Lazer, órgão consultivo que tem por finalidade auxiliar na organização e transparência na gestão esportiva do município, realizou sua primeira reunião do ano de 2022 na manhã desta sexta-feira, 01, na Casa dos Conselhos. Após dois anos sem atividades, o conselho foi reativado após eleição da nova equipe de diretoria, os membros foram eleitos em assembleia geral ocorrida no dia 24 de junho, e irão conduzir os trabalhos até 2024.

“Na pauta, tivemos a apresentação do plano de trabalho do Conselho Municipal de Esportes e Lazer 2022/2023 e Criação da Comissão de Orçamento e Fundos. Foi discutido também sobre a Colônia de Férias da Canoagem, que irá ocorrer a partir do dia 10 de julho, das 09:00 às 11:00 horas para a primeira turma, e das 14:00 às 16:00 horas para a segunda turma, ocorrendo na temporada de praia, serão inicialmente turmas de 25 alunos”, explicou, Roberson Pereira da Silva, presidente eleito do Conselho.

Roberson Pereira, ressaltou, “Esse é um momento muito importante, pois abre espaço para discutir, planejar e viabilizar recursos que possibilitem ampliar o acesso às atividades esportivas no nosso município. A reativação deste Conselho é o estímulo necessário para que de forma transparente e participativa possamos implementar ações que visam o fortalecimento das atividades esportivas e de lazer”, concluiu.

Diretoria executiva do Conselho

Presidente: Roberson Pereira da Silva

Vice-Presidente: Wilton Belém

Secretário Geral: Heleno Matos Fernandes

Por: Nadya Mayara

Secretaria Municipal de Comunicação