Porto Nacional abre programação Porto Verão 2021

Com programação totalmente online, Porto Nacional inicia nesta segunda-feira, 19, a temporada Porto Verão 2021, com diversas apresentações culturais dos artistas regionais A abertura da programação foi transmitida ao vivo da Prainha da Tia Júlia, localizada na Orla Beira Rio. A temporada 2021 segue até o dia 05 de agosto e contará com diversas apresentações culturais.

Devido às restrições impostas pela pandemia e para evitar a propagação da Covid-19, as apresentações artísticas estão sendo transmitidas pelos canais e páginas oficiais da prefeitura, como youtube, Instagram e Facebook, com vídeos gravados ou apresentações ao vivo.

Segundo o Idealizador e Coordenador do 1º Circuito Turístico Cultural de Audiovisual de Porto Nacional, Fábio Barbosa, a temporada Porto Verão 2021 acontecerá dentro do Circuito Turístico Cultural de Audiovisual. “As gravações de shows e entrevistas estão acontecendo sem público e sem aglomeração, levando segurança e diversão para o público de casa”, pontuou.

O diretor considera que “tanto o Circuito de Audiovisual quanto a temporada Porto Verão 2021, é uma verdadeira revolução devido a essa nova modalidade de transmissão online, evitando o fluxo de pessoas na nossa cidade e ao mesmo tempo fomentando o turismo e a cultura”, comemora Fábio Barbosa.

Semana da Cultura

A 40ª Semana da Cultura em Porto Nacional encerrou neste domingo, 18, e foi toda realizada dentro do maior Circuito Turístico Cultural de Audiovisual da história do Tocantins, contou com diversas programações culturais, científicas, além de shows diversificados com artistas da Capital da Cultura Tocantinense.