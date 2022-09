Cursos profissionalizantes mudam a vida de quem recebeu casa própria pelo município

Muito além de entregar unidades habitacionais, a gestão municipal tem se preocupado em dar às famílias condições de permanecerem em seus novos lares, oferecendo cursos de qualificação e iniciação profissional. É o caso da dona de casa Renata de Oliveira Machado, moradora do Residencial Lago Sul II, que estava desempregada, e agora além de se profissionalizar em eletricista de instalação comercial e residencial, pôde melhorar a renda da família e a sua autoestima.

Renata foi uma dos 63 moradores que receberam o certificado de qualificação pela Secretaria Municipal de Habitação na noite dessa quinta-feira, 1º, durante cerimônia de finalização do Projeto de Trabalho Social realizado com moradores do condomínio.

“Para mim, o curso trouxe experiência, desafio novo, e oportunidade na questão financeira, porque na área de eletricista pode-se ganhar mais que muitas outras profissões”, relata a moradora, única mulher a fazer o curso. Com a nova profissão, a eletricista já está atuando na área e estima ter em breve uma renda de R$ 2 mil mensais. Assim como ela, outros moradores também estão tendo as suas vidas mudadas com o projeto, que há pouco mais de um ano vem sendo desenvolvido em todos os empreendimentos já entregues pela Prefeitura de Palmas.

O morador Édipo de Menezes Macedo precisou mudar sua escala de serviço na empresa que realiza a limpeza urbana da cidade onde trabalha, para poder se qualificar, e garante ter feito a melhor escolha. “Pedi para trabalhar no período noturno para realizar o meu sonho de ser barbeiro, pois nunca tinha tido condições de me profissionalizar”. Macedo continua no seu trabalho na limpeza pública, mas já sonha em montar seu próprio salão. “Hoje eu atendo em domicílio e já tenho vários clientes, não só aqui no residencial, mas nos bairros próximos. Consigo tirar mais de R$ 300,00 por mês de extra”, relata o barbeiro, que assim como seus colegas de curso, receberam o kit completo para já começarem a trabalhar.

Capacitações

Os cursos de eletricista, corte e costura de peças íntimas, culinária de salgados profissional, barbeiro profissional, maquiador profissional, operador de microcomputador, operador de escavadeira hidráulica, mecânico de freios, suspensão e direção de veículo leves, foram ministrados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), que ganhou a licitação. Em alguns cursos os alunos recebem kits para poderem iniciar a atividade. As capacitações aconteceram na Base da PM do setor e no Senai em Taquaralto. Os alunos também receberam vale transporte, além de camiseta, squeeze, caneta, bloco de notas e pasta.

As formações foram escolhidas com base no Diagnóstico Social realizado entre os moradores, que apontou as principais áreas de interesse e com base nas demandas de profissionais do mercado de trabalho em Palmas. Letícia Campos de Almeida, de 16 anos, fez o curso de Operador de microcomputador e já se sente mais confiante para iniciar sua vida profissional. “Antes eu não tinha nenhuma capacitação, não sabia mexer no computador, hoje já faço os trabalhos de escolha, sei fazer planilhas no excel, apresentação no powerpoint, e já fiz até o meu currículo no computador”.