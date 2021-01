Curso de Escolta Tática para agentes do Sistema Socioeducativo é realizado em Gurupi

Com o objetivo de propiciar segurança aos agentes e adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, a Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju), por meio da Escola Superior de Formação e Qualificação Profissional do Sistema Socioeducativo, em parceria com o Grupo de Intervenção Rápida (GIR) do Sistema Penitenciário e Prisional do Estado do Tocantins, deu continuidade nessa segunda-feira, 18, ao curso de Escolta Tática para Sistema Socioeducativo em Gurupi, no sul do Estado.

A capacitação segue o cronograma pré-fixado pela Escola do Sistema Socioeducativo para uma turma de 20 servidores da Unidade de Semiliberdade (USL) masculina e do Centro de Internação Provisório (Ceip) masculina, com atividades até esta quarta-feira, 20. As próximas unidades socioeducativas a receberem o curso são as do município de Araguaína.

O superintendente de Administração do Sistema de Proteção dos Direitos da Criança e Adolescente, Gilberto da Costa, explicou que o curso foi programado para ter quatro etapas: as duas primeiras turmas em Palmas e as demais no interior do Estado, sendo uma em Gurupi e outra em Araguaína. “O objetivo é fazer com que todos os servidores do Sistema Socioeducativo tenham acesso a capacitação, aumentando a segurança e a efetiva execução do trabalho”, avaliou.

De acordo com o responsável pela Divisão Administrativa frente à Escola do Sistema Socioeducativo, Rodrigo Américo Freitas, o curso é muito importante, pois os profissionais também executam a escolta dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. “Este curso irá padronizar as práticas durante a escolta, garantindo a proteção dos adolescentes e servidores. É um curso completo com as boas práticas, embarque e desembarque no transporte e movimentação com veículos, aulas práticas de direção veicular dos tipos ofensivas, defensiva e evasiva, além de um estágio para as práticas dentro das unidades socioeducativas. Quero ressaltar também nosso agradecimento ao GIR, que não poupou esforços para trazer o melhor em capacitação aos nossos agentes”, finalizou.

Participante do curso, o agente socioeducador Marcos Vinícius Rodrigues sintetizou a relevância desta capacitação. “Com esse conhecimento que nos foi repassado haverá a padronização das ações em todo o Sistema Socioeducativo, além da conscientização dos servidores sobre a segurança e a sua importância, além de aprimorar nosso conhecimento”, concluiu.