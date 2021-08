Creches municipais de Gurupi contam com 323 vagas remanescentes

Os Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEIs) de Gurupi continuam, por tempo indeterminado, com vagas em aberto. Em 11 de janeiro deste ano, período para cadastramento de crianças e renovação de matrículas para ano letivo de 2021, a rede municipal da Educação de Gurupi ofertou 642 vagas. A procura foi abaixo do esperado e mais da metade dessas vagas não foram preenchidas até o momento.

Essa matrícula pode ser feita em qualquer época, como explica o diretor de gestão pedagógica da Secretaria Municipal da Educação de Gurupi (SEMEG), Jônatas Barreto. “Se houverem casos em que a vaga não foi localizada mais próxima de casa, basta procurar a SEMEG que por meio do departamento de inspeção escolar será feita uma busca da localização e disponibilidade dessa vaga. É imprescindível destacar que a SEMEG por meio da diretoria de gestão pedagógica, sempre esteve aposta para resolver todas as situações elencadas em relação às solicitações de vagas nas unidades de ensino, para que nenhuma criança deixasse de ser atendida”, disse.

Documentação

É necessário o pai ou responsável interessado na vaga, apresente no ato da matrícula cópias do RG, CPF, comprovante de residência, cartão de vacina, cartão do SUS, Foto 3X4, Cartão Bolsa Família (se a família tiver) histórico de habilidades, e laudo médico da criança (em casos necessários).

A prefeitura de Gurupi faz o atendimento integral e parcial das crianças matriculadas. A educação infantil regular e integral no município é oferecida do berçário ao maternal, e pré-alfabetização nos níveis I e II. E abrange crianças com idades de um a cinco anos. “Esse pai ou responsável que precise de uma vaga pode procurar diretamente as unidades de ensino do município, não só as creches e Cemeis, mas as escolas que ofertam pré-alfabetização como também as instituições conveniadas. Nosso atendimento para Educação Infantil está atualmente dividido em cinco microrregiões de Gurupi, todas com vagas”, explicou o diretor.

Vagas

Creche Espírita e Pré-escola Maria Madalena (Centro)

Associação Berçário Espírita Maria de Nazaré (Centro)

Instituição Beneficente Irmã Dulce (Setor Novo Horizonte)

CEMEI Irmã Divina (Bairro Jardim dos Buritis),

CEMEI Oneide de Souza Coelho (Setor Campo Belo)

CEMEI Tânia Maria Marinho Scotta (Setor Nova Fronteira).

CEMEI Raimunda Regino (Setor Aeroporto)

CEMEI Senador João Ribeiro (Setor Nova Fronteira)

CEMEI Professor Josué Alves Moreira, no bairro (Jardim Medeiros)

O telefone para o esclarecimento de dúvidas é o (63) 3301-4349