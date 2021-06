Covid-19: Nusa pede vacinação de mulheres que amamentam na Capital

A Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE-TO) oficiou a Secretaria Municipal de Saúde de Palmas a prestar informações sobre a vacinação de lactantes contra a covid-19. O requerimento foi apresentado pelo Núcleo Especializado de Defesa da Saúde (Nusa) onde requer a inclusão de mulheres que estão amamentando no grupo de prioridades.

No Ofício, o Nusa questiona qual previsão para inclusão de lactantes sem comorbidades ao plano municipal de imunização da covid-19; e solicita que essas mulheres sejam incluídas nos grupos prioritários, para que recebam as doses de vacinação em caráter de urgência, levando em consideração sua vulnerabilidade e a proteção dupla que trará a sua saúde e à saúde da criança por meio da amamentação.

O coordenador do Nusa, defensor público Freddy Alejandro Solórzano Antunes, destaca que há estudos que apontam que a vacina propicia a proteção das lactantes contra a covid-19, diminuindo o risco teórico de transmitir a infecção aos filhos amamentados. “Além disso, o leite materno contém anticorpos que poderiam potencialmente proteger o bebê amamentado da covid-19”, defende o coordenador do Nusa. Ainda segundo o Defensor Público, a vacinação das lactantes é uma das formas de evitar novos óbitos infantis, pois com a vacinação, consequentemente, duas pessoas (mãe e filho) são imunizadas, acelerando assim a imunização coletiva.

O Ofício foi encaminhado na terça-feira, 02, e requer o prazo de dez dias para respostas.