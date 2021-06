Em Porto, Tony Andrade solicita ao Poder Executivo a implantação de quebra-molas na Avenida Sergipe no setor Novo Planalto

…

Usando suas prerrogativas regimentais e legais na Câmara Municipal de Porto Nacional, e buscando melhorar a qualidade de vida dos moradores portuenses, através do requerimento nº 331/2021 de sua autoria, aprovado nesta quarta-feira 09, o vereador Tony Andrade solicitou o envio de expediente ao Prefeito Municipal, Ronivon Maciel, e ao Secretário de Segurança, Marcílio Alves Parente, querendo a construção de um redutor de velocidade (quebra molas), e placa de sinalização na Avenida Sergipe nº1023, Qd 3, Lt 19 no setor Novo Planalto.

Moradores da região sofrem transtornos diuturnamente com veículos trafegando em alta velocidade na Avenida.

Consta na matéria Legislativa, que a atual situação coloca em risco a vida dos moradores do Novo Planalto, e que o atendimento e execução do requerimento pelo Secretário responsável pelo Sistema de Trânsito Municipal, atenderão as reivindicações da população local. Que afirmam devido ter acidentes e atropelamentos neste perímetro urbano, vivem constante insegurança. E justificam suas reivindicações ao vereador Tony Andrade, que a construção do quebra molas na avenida elencada acima, irá facilitar a travessia dos pedestres, agregando segurança e conforto aos moradores.