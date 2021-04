Covid 19 – Mantendo o Plantão Extraordinário, Fórum de Palmas também estende teletrabalho até 30 de abril

A Comarca de Palmas, por meio da Portaria Nº 788/2021 do último dia 29 de março, assinada pela juíza Flávia Afini Bovo, determinou a adoção de regime de teletrabalho nas unidades sob responsabilidade da Diretoria de “5 a 30 de abril de 2021, no período de 12 às 18h ou até que haja deliberação em sentido diverso, devendo todos os servidores e demais colaboradores se absterem de comparecer ao Fórum da Capital”.

Plantão Extraordinário

A portaria reforça que o Plantão Extraordinário, que funcionará em idêntico horário ao do expediente forense regular, “importa em suspensão do trabalho presencial de magistrados, servidores, estagiários e colaboradores nas unidades judiciárias e administrativas.E lembra que, para isso, será assegurada “a manutenção dos serviços essenciais, por meio de atendimento eletrônico e por telefone das 18h01 horas às 11h59 e nos finais de semana ou feriados o atendimento será realizado por meio do plantão judicial semanal, o qual fica mantido em todos os seus termos, seguindo-se a escala já divulgada pela Diretoria do Foro através do telefone (63) 99966 – 5139”.

Canais de antendimento

A portaria frisa que, durante o período, “fica suspenso o atendimento presencial de partes, advogados e interessados, todavia este deverá ser realizado remotamente pelos meios tecnológicos disponíveis.Ressalta também que o atendimento ao público externo nos dias de expediente normal será realizado exclusivamente pelos meios tecnológicos disponíveis, tais como Balcão Virtual, ou pelos telefones e endereços de e-mail que constam na portaria abaixo.