Convêncio com o poder público fortalece projeto na AABB de Porto Nacional

25/02/2022 – Publicado às 02:56

Com o objetivo de fortalecer o apoio ao projeto AABB Comunidade, que abrange crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, e visando a inclusão desse público em atividades sociais e educacionais, a prefeitura de Porto Nacional assinou, na manhã desta quinta-feira, 24, no clube da AABB de Porto Nacional, um termo de convênio com o projeto, que deve atender aproximadamente 100 crianças do município.

Na ocasião, o prefeito Ronivon Maciel falou sobre a satisfação de colaborar com o projeto e relatou que “a intenção é fortalecer esse trabalho para que mais crianças possam ser atendidas, avançar para ampliar o acolhimento”. O prefeito disse ainda que acompanha o trabalho solidário da AABB por acreditar no propósito da instituição.

Conforme o fundador do programa, Edioney Nunes, o projeto em parceria com a Fundação Banco do Brasil, Federação Nacional das AABBs (FENABB), Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) de Porto Nacional e prefeitura municipal, foi fundado em 1997, somando 25 anos de trabalho. “Somos muito gratos ao prefeito, Ronivon Maciel que nos auxilia desde sempre, primeiro como empresário e depois como político. As crianças atendidas pelo programa recebem aulas de reforço, de artes, natação, futebol, voleibol e inúmeras atividades que são desenvolvidas todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Além disso, é feito o reforço alimentar que é muito importante para essas crianças”, relata.

A coordenadora do projeto, Márcia Kelly Moura, conta que o programa atende atualmente mais de 100 crianças e adolescentes, em todo o município. O projeto é de suma importância, amplia a consciência cidadã e promove a melhoria da qualidade de vida dos beneficiados”, explicou.

De acordo com o presidente da AABB, Hildelberto Júnior, “o intuito do projeto é promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes carentes, por meio de ações que favoreçam a inclusão socioprodutiva dos mesmos, por isso essa parceria com a prefeitura municipal é tão relevante”, enfatizou.