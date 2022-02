Rosângela Mecenas é a primeira mulher a presidir por duas vezes a Câmara Municipal de Porto Nacional

…

Texto: Romilton Pereira | Folha do Tocantins

25/02/2022 – Publicado às 04:07

Em Porto Nacional, município que possuí 282 anos de história e 159 anos de emancipação política, a vereadora Rosângela Mecenas (Republicanos), é a primeira mulher a presidir por duas vezes a Câmara Municipal, no mesmo mandato.

Enfermeira e Servidora Pública Estadual, Rosângela Mecenas, atual presidente da Câmara Portuense, foi presidente do partido (PSB) no município. Lançou seu nome para vereadora em 2017, ficando suplente. Porém, em 2020, foi eleita vereadora pelo partido (Republicano). Rosângela afirmou que persistiu “para que desse um vôo para realização de um sonho, adoro ajudar as pessoas e ser resolutiva nas políticas públicas”, comentou sobre sua eleição no ano de 2020.

DUAS VEZES PRESIDENTE

A presidente da Câmara relata que se passaram três mandatos no Legislativo, com as vagas ocupadas apenas por homens. Disse também que em Porto Nacional, nunca antes, duas mulheres foram eleitas para vereança na mesma disputa eleitoral, frisando a eleição da vereadora Joelma de Luzimangues, também eleita em 2020 . “A política está mudando, tendo mais participação e envolvimento das mulheres dentro do processo eleitoral. Como na eleição de 2020, onde tivemos grandes mulheres na disputa eleitoral, que já prestaram muitos serviços para a população de Porto Nacional, concorrendo a uma vaga no Legislativo. Hoje as pessoas estão vendo, que podemos concorrer, ganhar e presidir uma Casa de Leis, com a mesma competência de um homem, digo isto, porém, jamais desmerecendo eles”.

MENSAGEM ÀS MULHERES

“Quando algo vem do coração, é porque Deus esta permitindo e colocando dentro de nós, que tudo aquilo é possível. Eu ainda criança, já falava para minha mãe, ‘a senhora ainda vai me acompanhar, ouvindo o hino nacional, eu como vereadora ou prefeita em Porto Nacional’. Com tudo isso que está acontecendo em minha vida, eu deixo para todas as mulheres, a mulher mãe, a mulher profissional, a mulher dona de casa, em fim todas as mulheres, você tem um sonho em seu coração? Corra atrás dele! nunca se diminua e ache impossível por ser mulher, porque para representar o povo, pode ser um homem, mas também pode ser uma mulher. Não precisa pisar em ninguém para conseguir, porque quando lutamos com respeito e dignidade, a gente consegue”, concluiu Rosângela.

Rosângela Rocha Mecenas, é filha de Moisés Mercenas e Noemia Aparecida, família tradicional portuense, é enfermeira, casada e tem três filhos. Trabalhou na área da Saúde por mais de 18 anos. Já ocupou o cargo de Chefe de Gabinete de Secretário Municipal de Saúde. Esteve à frente da Atenção Especializada da Secretaria Municipal de Saúde e foi Diretora do Hospital Infantil Tia Dedé, no município.