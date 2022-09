Conheça os chefs que vão participar do Cozinha Show

Por Secom

Onze chefs de cozinha, membros da Escola de Gastronomia do Serviço Social do Comércio (Sesc) e da Cozinha Kids Coral Azul vão passar pelo palco do Cozinha Show nos cinco dias do 16º Festival Gastronômico de Taquaruçu, de 07 a 11 de setembro de 2022. Entre eles, destacam-se Roberto Raviolli, Ofir Oliveira e Bel Coelho. Regionalmente o festival conta com nomes como Tati Barros e Marilon Azevedo.

Roberto Raviolli é dono de uma cozinha com personalidade e paixão, e de uma rica história gastronômica, considerado um dos grandes chefs do Brasil e uma referência quando o assunto é culinária italiana. No Cozinha Show, vai preparar um ravióli de mussarela de búfala com bacon, pimenta dedo de moça e tomates italianos.

Ofir Oliveira, fundador do Instituto Sabor Selvagem da Amazônia há mais de quatro décadas, continua disseminando e fortalecendo a culinária e cultura Amazônica pelo mundo. Ofir Oliveira cresceu entre superstições, crenças e histórias fantásticas que habitam a Amazônia, e também descobriu a gastronomia, uma paixão que começou na infância, com os cheiros e sabores que invadiam a casa de sua mãe e que logo se transformou em profissão e na sua maior bandeira.

Bel Coelho, chef e ativista paulistana traz para a sua cozinha os propósitos que defende com firmeza. Suas criações privilegiam ingredientes nativos e valorizam as culturas alimentares do Brasil. Formada no Culinary Institute of America, em Nova York, adquiriu técnicas contemporâneas em algumas das mais premiadas cozinhas do mundo. É responsável pela cozinha do Cuia Café, dentro da Livraria Megafauna, no edifício Copan, em São Paulo. A chef ainda apresenta o programa ‘Food Connection’, no canal Sabor e Arte. Seu restaurante itinerante, o Clandestino, teve suas atividades pausadas na pandemia, mas que irá retomar em 2022.

Regionais

O show gastronômico também será conduzido por grandes nomes da cozinha local, dentre eles a chef Tati Barros, que atualmente comanda a cozinha do Restaurante Babaçu, na Pousada Aldeia da Serra e imprime primor na execução dos pratos e fidelidade às técnicas absorvidas em mais de 10 anos de dedicação ao ofício, o que considera herança de família. Campeã do prêmio Dólmã em 2021 e Embaixadora da Gastronomia no Estado do Tocantins, a chef apresentará ‘Gaspacho de Buriti com Pirarucu Curado’ e crocante de biju.

Noeliane Vieira Queiroz Neres, apaixonada pela confeitaria, começou oficialmente neste ramo em 2015, trabalha com doces finos, personalizados em pasta de açúcar, chocolates, e hoje tem como principal foco bolos artísticos em chantininho e kits de festa. No cozinha show 2022, a chef Noeliane apresentará o Naked Cake Afetivo.

O chef Marilon Azevedo possui experiência com a culinária uruguaia e argentina, trabalhando principalmente com carnes e cortes especiais. Foi chef do renomado restaurante CocoBambu e Rei do Camarão em Brasília e atualmente é proprietário do restaurante Quintal do Chef em Taquaruçu e no Cozinha Show 2022 fará o prato ‘Carne de Sol do Sertão’.

Roni Abrão é tocantinense e atua como chef executivo dos restaurantes Mr.Bull e Spetô. Estudioso da arte do churrasco, com foco em parrilla e fogo de chão, ministrou cursos presenciais de churrasco descomplicado e diferenciado para mais de 1.000 alunos. No Cozinha Show 2022, o Chef Roni Abrão apresentará ‘Tomahawk ao molho de gorgonzola com chimichurri fresco e tomate cereja confitados’.

Eduardo Ramon é especialista em charcutaria, defumação e churrasco, faz sua arte a bordo do flutuante DuChef no lago de Palmas e para grandes eventos corporativos, além de ministrar cursos pelo Brasil. Ramon apresentará Ancho com chimichurri, purê de pimentões, creme de queijos e picles de pepino e cenoura e tempurá de legumes.

Cozinha Kids Coral Azul

Cozinha Kids Coral Azul de Taquaruçu apresentará uma oficina de ‘Alimentação saudável e o despertar do paladar infantil através do contato sensorial’, preparando a receita: mini sanduíche natural de carne de jaca, frutas, legumes e verduras, com a supervisão da arte-educadora e gastrônoma Enes D’arc Rodrigues e a artista cantora Edi Ribeiro.

O Senac também será representado por uma das maiores escolas de gastronomia da região. Participa da 16° Edição do Festival Gastronômico de Taquaruçu, realizando no Cozinha Show a ‘Oficina de Brigadeiro Gourmet’ com ingredientes regionais do Cerrado para o público infantil do FGT, no domingo, 11, a partir das 18 horas.