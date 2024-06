Confira a ordem de apresentação das juninas no Arraiá da Capital 2024

A festa mais aguardada pelos palmenses já tem data marcada. O 32º Arraiá da Capital acontece de 19 a 24 de junho e 12 quadrilhas juninas irão concorrer no tradicional concurso junino desta edição. A ordem de apresentação delas foi definida na quinta-feira, 6, com a participação dos representantes de todas as juninas.

O encontro para realização do sorteio aconteceu na Fundação Cultural de Palmas (FCP). Das 12 juninas que participaram do concurso, três são do Grupo de Acesso e nove do Grupo Especial. A rainha do Arraiá da Capital 2024 será definida ainda no primeiro dia de festa para reinar durante toda a festa, como de costume. Confira a ordem:

Rainhas – 19/06/24 (qua)

Fogo na Cumbuca

São João das Palmas

Cafundó do Brejo

Pizada da Butina

Estrela do Sertão

Matutos da Noite

Nação Junina

Encanto Luar

Fulô do Mandacaru

Arrasta Pé do Liberdade

Pula Fogueira

Explosão do Amor Caipira

Grupo de Acesso – 21/06/24 (sex)

Encanto Luar

Pula Fogueira

Fulô do Mandacaru

Grupo Especial – 22/06/24 (sáb)

Cafundó do Brejo

Estrela do Sertão

Nação Junina

Explosão Amor Caipira

São João das Palmas

Grupo Especial – 23/06/24 (dom)

Fogo na Cumbuca

Pizada da Butina

Matutos da Noite

Arrasta Pé do Liberdade