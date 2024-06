Galeria Municipal de Palmas recebe exposição Dança do Pote nesta sexta-feira, 7

A Galeria Municipal de Artes, no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, recebe a partir desta sexta-feira, 7, a exposição Dança do Pote, que une a beleza da arte em cerâmica, a expressividade da dança da Suça e a sonoridade da música. A mostra vai até o dia 26 de junho e apresenta uma série de peças de cerâmica únicas que capturam a essência da Suça, uma dança cultural vibrante e expressiva do Tocantins. A entrada é gratuita.

“A combinação dessas três formas de arte cria uma experiência única e enriquecedora”, afirma a organizadora da exposição, Daniella Aires. Através de um trabalho delicado, Wanderley Batista, artista da exposição, moldou cada peça à mão, imbuindo detalhes intrincados com cores naturais do barro e técnicas tradicionais da transformação de barro em cerâmica. As peças representam o movimento, evocando a alegria e a energia da Suça. Cada movimento das peças transmite a riqueza cultural e a ancestralidade dessa tradição, convidando o público a mergulhar em um universo de beleza e significado.

“A Suça sempre me fascinou por sua energia e pela forma como conecta as pessoas através da música e da dança”, explica Wanderley Batista. “Com essa exposição, espero compartilhar minha paixão por essa cultura e convidar o público a apreciar a beleza e a expressividade da Suça através da cerâmica”, pontua o artista. A realização é do empreendimento Pote de Ouro Arts, com patrocínio da Lei Paulo Gustavo (LPG), via Ministério da Cultura (MinC) e Governo do Estado do Tocantins. com apoio da Fundação Cultural de Palmas (FCP).

Fundada em 2019, o Pote de Ouro é um empreendimento com sede no distrito de Taquaruçu, que trabalha arte e cultura tocantinense, com ênfase na cerâmica primitiva.

Serviço

Exposição: Dança do Pote

Quando: 7 a 26 de junho de 2024 das 8h às 18h

Onde: Núcleo Integrado de Literatura e Arte (Nila), no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho

Ingressos: entrada franca