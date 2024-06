Agentes de trânsito realizam controle de tráfego em frente o colégio na Arse 12

A Equipe de Educação para o Trânsito da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu) esteve nesta quarta-feira, 5, ao meio-dia, em ação educativa no Colégio Presbiteriano Mackenzie, localizado na Quadra Arse 12 (106 Sul), em Palmas. Na oportunidade os agentes de trânsito conduziram de forma segura as crianças durante a travessia da faixa de pedestre. A ação se fez necessária devido ao grande fluxo de veículos que circulam na porta do colégio no horário de saída dos alunos, geralmente ao meio-dia e às 12h50.

De acordo com a diretora da instituição, Adriana Regina de Lima, o grande fluxo de veículos em horário de pico tem ocasionado congestionamentos e risco de acidentes. “Tem momentos que os condutores não têm paciência e ocorre um grande buzinaço, devido à quantidade de veículos que circulam na porta do colégio, oriundos de outras escolas e da Casa de Maria, principalmente às quartas-feiras”. Ainda de acordo com a diretora, pela manhã são, em média, 400 alunos que frequentam o colégio.

A médica pediatra Juliana Acyole conhece bem o problema ao levar o filho, Isarel Acyole Bueno, para o colégio. “O fluxo de veículos no horário de pico é grande pela manhã e agora a partir do meio-dia. Por isso é preciso reforçar a pintura da faixa de pedestre e aumentar as ações de educativas de conscientização dos motoristas”. A agente de trânsito Caroline Santos verificou in loco o problema. “Nós iremos providenciar um estudo de tráfego no sentido de dirimir esse problema, principalmente, reforçando a sinalização vertical e horizontal e delimitando o espaço na via para que não ocorra esse tipo de conflito”, disse.