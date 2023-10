Com investimento de mais de R$ 23 milhões, governador Wanderlei Barbosa assina Ordem de Serviço para reestruturação de parque onde é realizada a Agrotins

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, acompanhado do vice-governador Laurez Moreira, assinou nesta terça-feira, 10, a Ordem de Serviço para reestruturação e modernização do Parque Agrotecnológico Engenheiro Agrônomo Mauro Mendanha, onde é realizada, anualmente, a Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins). As obras serão realizadas pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (Sics), em conjunto com a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro) e a Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto).

O governador Wanderlei Barbosa destacou que a reestruturação do parque representa um avanço no agronegócio e deve apresentar um crescimento nas futuras edições. “Nós temos um parque muito útil, não só para a feira agropecuária, mas também em outros momentos. Teremos, agora, toda uma estrutura permanente, o que é muito pertinente para a nossa realidade, já que a Agrotins é a maior feira do ramo da região Norte e esperamos que, com as melhorias na estrutura, o evento possa crescer ainda mais”, pontuou o Governador.

O investimento de R$ 23.057.019,45 é oriundo do Programa de Impulsionamento da Indústria, Comércio e Serviços do Estado do Tocantins (Pics) e vai contemplar a pavimentação do parque em bloquetes, reestruturação do calçamento, criação de novos espaços, iluminação, estacionamento, banheiros, entre outros.

O secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Carlos Humberto Lima, ressaltou que o prazo para execução da obra é de dois anos, com a possibilidade de alguns serviços já serem entregues no ano que vem. “Hoje mesmo já começamos o processo de urbanização do parque, no qual vamos pavimentar as ruas em bloquete, já que analisamos que é a solução técnica mais adequada. A previsão é de que, no período de dois anos, possamos concluir a obra, sendo que, para a feira de 2024, já prevemos ter uma parte da obra concluída”, afirmou o secretário.

O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Jaime Café, explica que o investimento vai possibilitar o crescimento do agronegócio no Tocantins, uma vez que as obras no parque valorizam o produtor rural. “A reforma veio em boa hora, o parque vai ficar muito bem apresentado, o que vai atrair ainda mais expositores e visitantes. Estamos muito gratos pela ação do governador Wanderlei, sabendo que com toda essa atenção possibilita o crescimento da feira”, enfatizou.

Thiago Amorim é antigo expositor na feira. Atualmente, ele é diretor de Pecuária da Agrogem e relata o quanto é necessário um espaço adequado para os expositores e os visitantes. “Essa iniciativa do Governo do Tocantins é muito boa, pois com um lugar mais aconchegante, amplo e moderno, podemos apresentar os nossos produtos com mais qualidade, tendo a possibilidade de ampliar os negócios”, afirmou.

Agrotins

A Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins) é o maior evento do ramo na região Norte do país e um dos maiores do Brasil. A edição de 2023 encerrou com um recorde de R$ 2,95 bilhões em volume de negócios, superando o ano anterior, que já havia estabelecido um recorde com R$ 2,5 bilhões.

Durante o evento, que teve como tema Compliance no Agro, o governador Wanderlei Barbosa realizou a assinatura de títulos de escrituras de terras, lançou uma frente parlamentar em defesa do agronegócio e destinou R$ 10 milhões para programas de apoio à agricultura familiar.

A Agrotins 2023 contou com a participação de 890 expositores de diversos segmentos, atraindo um público de 196 mil visitantes, superando as expectativas da organização, que estimava 150 mil visitantes. Essa 23ª edição, organizada pelo Governo do Tocantins e diversas entidades, consolidou a posição da Agrotins como um dos maiores eventos agrotecnológicos do país, destacando as potencialidades do campo e promovendo o desenvolvimento do setor agropecuário.

