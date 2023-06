Cícero Belém é nomeado coordenador do escritório de representação do Minc no Tocantins

A portaria foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 16, assinada pela ministra de Estado da Cultura, Margareth Menezes, e nomeou o ator, diretor teatral, produtor, gestor cultural e servidor público, Cícero Belém, para coordenar o escritório de representação do Ministério da Cultura (Minc) no Tocantins.

“A nomeação do nosso nome pela ministra Margareth Menezes para coordenar o Escritório do MinC no Estado, eu recebo como mais uma missão na nossa longa caminhada de luta e construção em prol da cultura brasileira e tocantinense”, destacou Cícero, ao relatar que tem a responsabilidade e clareza do papel a ser desempenhado na articulação das políticas culturais, na relação com a sociedade civil e na pactuação federativa com estados e municípios.

“Estou otimista, vislumbro o momento como uma grande oportunidade para alavancarmos a pauta da cultura em nosso Estado do Tocantins. A presença do Ministério da Cultura em cada unidade federativa é um gesto muito forte do Governo do Presidente Lula, que exige de nós muita responsabilidade e ações assertivas, democráticas e coletivas”, pontuou Cícero.

Ele destaca ainda que o trabalho do Minc no Tocantins será pautado em articulações no sentido de buscar parcerias com estado e municípios, para que o papel da cultura como vetor de desenvolvimento seja vivenciado nas cidades Tocantinenses.

Quem é Cícero Belém?

Cícero Belém é tocantinense, natural de Porto Nacional. Ator, diretor teatral, produtor, gestor cultural e servidor público efetivo da Fundação Cultural de Palmas – FCP/Prefeitura de Palmas, licenciado em Artes – Teatro e Especialista em Linguagens (teatro, dança, música e artes visuais), Cultura, Educação e Tecnologias pela Universidade Federal do Tocantins – UFT.

Com sólida carreira teatral reconhecida no Estado do Tocantins e no Brasil, foi fundador da Chama Viva Cia de Teatro do Tocantins. Acumula vasta experiência no campo da gestão cultural. Atualmente é Secretário de Cultura do Partido dos Trabalhadores no Tocantins, é Secretário Geral do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Palmas – CMPC, Coordenador do Comitê Estadual da Lei Paulo Gustavo e Coordenador do Projeto de Formação de Atores e Plateia da Fundação Cultural de Palmas.

No cinema atuou em “Deus é Brasileiro”, do cineasta Cacá Diegues, “O Barulho da Noite”, da cineasta tocantinense Eva Pereira e foi produtor de elenco e figuração tocantinense da produção do filme nacional “O Pastor e o Guerrilheiro”, de Nilson Rodrigues e José Eduardo Belmonte. No teatro foi dirigido por diretores brasileiros do porte de Cristina Pereira e Rafael Ponzi na Casa da Gávea (RJ), Antônio Guedes do Teatro do Pequeno Gesto (RJ), Marcelo Souza (CE) e Humberto Pedrancini (DF). Fez participação na novela “O Outro Lado do Paraíso”, Rede Globo e na série “O Escolhido”, da Netflix.

Resumo carreira | gestor cultural

– Coordenador interino de Promoção Cultural (Secretaria da Educação, Cultura e Desporto – Governo do Tocantins – 1993 – 1994);

– Coordenador de Promoção Cultural (Secretaria Municipal de Cultura de Palmas – 1996);

– Diretor de Difusão Cultural (Secretaria Municipal de Cultura de Palmas – 1999 – 2000);

– Chefe de Gabinete do Núcleo Executivo de Cultura (Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto – 2003 – 2004);

– Presidente do Conselho Municipal de Cultura de Palmas (2003 – 2005);

– Diretor de Cultura (Secretaria Municipal da Educação e Cultural de Palmas – 2006);

– Coordenador da Comissão de implantação da Fundação Cultural de Palmas (2006-2007);

– Diretor de Articulação e Difusão Cultural (Fundação Cultural de Palmas – 2008 – 2012);

– Diretor de Articulação e Difusão Cultural (Fundação Cultural de Palmas – 2015 – 2016);

– Secretário Geral do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Palmas (2016 – 2017);

– Coordenador do Projeto de Formação de Atores e Plateia (Fundação Cultural de Palmas – 2017 – 2023);

– Secretário Geral do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Palmas (2021-2023);

– Articulista e Coordenador Estadual do Comitê Paulo Gustavo no Tocantins (desde 2021…).

