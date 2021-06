CEO de Gurupi será aberto para atendimentos à comunidade

Nesta quinta-feira, 24, a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), abre os atendimentos em saúde do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), que está em novo prédio. Os atendimentos serão referenciados, por meio de encaminhamento das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e com horário marcado.

O horário de funcionamento do CEO será de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 horas e das 13 às 17 horas. O telefone para agendamento e mais informações é (63) 3312-6812.

A unidade oferecerá à população atendimentos nas seguintes especialidades: Odontopediatria, Endodontia, Periodontia, Cirurgias, atendimento a Portadores de Necessidades Especiais (PNE) e próteses.

A coordenadora do CEO, Camila Araújo, falou da necessidade de manter o CEO em pleno funcionamento. “Alguns procedimentos na odontologia precisam ser realizados por especialistas e o Centro de Especialidades Odontológicas vem para dar continuidade a esses tratamentos que se iniciam nas UBSs, garantindo, dessa forma, uma assistência por completo aos pacientes”, disse a coordenadora do CEO, Camila Araújo.

Atendimentos na Pandemia

Além de serem referenciados, os atendimentos durante a pandemia foram reduzidos para não gerar aglomerações. Serão agendados e terá um número mínimo de pacientes para cada especialidade. Concomitante a essa organização, todas as orientações de prevenção e segurança em saúde contra a Covid-19, dadas pelo Ministério da Saúde (MS) serão seguidas.

Os atendimentos do CEO foram suspensos em março de 2020, em razão da pandemia, e eram realizados onde atualmente funciona o Centro de Triagem Covid-19.

Estrutura

O novo prédio do CEO Ordália Vendramini Campos, fica na Rua I, Qd 43, Lt. 04, Setor União V (em frente à USB do St. Casego), conta com 679,87m² de área construída. A unidade possui seis consultórios equipados, escovódromo, sala de esterilização, recepção, área de serviço, copa, sala administrativa, sala de reuniões, espaço para palestras e banheiros.

Para o secretário de Saúde, Relmivam Milhomem, a retomada das atividades do CEO demonstra o cuidado da gestão com a comunidade. “Estamos trabalhando para ofertar ao povo gurupiense uma saúde completa e efetiva. A construção do CEO é uma benfeitoria da nossa prefeita Josi Nunes, que destinou emenda para a construção quando ainda era Deputada Federal, e hoje estamos vendo a concretização desse projeto tão importante para a nossa comunidade”, declarou.