Centro de Atendimento Socioeducativo de Palmas e Escola Mundo Sócio do Saber realizam Projeto Eletiva Artemática

O Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Palmas e a Escola Mundo Sócio do Saber, promoveram o Projeto Culminância Eletiva Artemática para adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa do ensino médio. Com o fechamento do semestre, a Escola que fica dentro da Unidade, promoveu uma exposição com as obras de arte produzidas pelos adolescentes, na última sexta-feira, 23.

A professora de matemática que executou o Projeto, Janaina Alves, explica que a proposta trabalha a disciplina unindo a arte em pinturas, origamis e mandalas. Durante os exercícios, os alunos aprendem técnicas geométricas, proporção, redução, ampliação, plano cartesiano, entre outros.

“É muito gratificante ver a participação dos adolescentes e essa exposição com os trabalhos deles significa uma imersão no aprendizado e também contribui para o comportamento deles em sala de aula e na Unidade”, reforçou a agente de segurança e chefe do Case, Savya Maranhão.

Edição: Marcos Miranda/Governo do Tocantins