Centro de Atenção Psicossocial realiza ação para as acolhidas em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres

Por: Anne karianny Moreira | Fotos: Rubens Alves | Secom Porto Nacional

10/03/2022 – Publicado às 05:14

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Nacional, por meio do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS II, realizou, nesta quarta-feira, 09, mais uma ação alusiva ao Dia Internacional da Mulher, cujo público-alvo foram as assistidas pelos serviços da Unidade. O objetivo da ação foi o resgate da autoestima das mulheres por meio de cuidados com a beleza, massagens relaxantes e práticas integrativas ocupacionais.

De acordo com a coordenadora do CAPS II, Eunicélia Lemos, “o Centro de Atenção Psicossocial aderiu ao projeto em 2019 tendo como foco principal o cuidado com a beleza das nossas usuárias mulheres. O projeto consiste em trazê-las ao CAPS II e fazer um resgate da autoestima delas”, relatou. Eunicelia também apontou que o Equipamento público atende não apenas a cidade de Porto Nacional, mas outros municípios da região.

Durante o dia foram oferecidos serviços como design de sobrancelha, cabeleireiro, práticas de terapia ocupacional, massagens, auriculoterapia, manicure, dentre outros. Esse projeto é realizado em parceria com profissionais externos e também conta a colaboração das próprias servidoras que trabalham com algum serviço de autocuidado. Neste dia, elas param as suas atividades rotineiras para se dedicarem aos cuidados com essas mulheres assistidas pelo CAPS II.

A secretária municipal de Saúde, Lorena Martins, elogiou o projeto e falou da importância da participação voluntária de vários segmentos da beleza, proporcionando o dia da beleza e, sem dúvida, auxiliando no bem estar e promovendo a autoestima dos pacientes, o que contribui muito para o vínculo e adesão ao tratamento.