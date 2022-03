Servidoras municipais portuenses participam da 1ª Roda de Conversa: “Mulheres Fortalecendo o Futuro”

Por: Anne karianny Moreira | Fotos: Rubens Alves | Secom Porto Nacional

A Prefeitura de Porto Nacional promoveu diversas ações neste 08 de março, em alusão ao Dia Internacional da Mulher. Uma dessas ações foi a 1ª Roda de Conversa para as servidoras municipais, com a temática “Mulheres Fortalecendo o Futuro”, que aconteceu no Anexo II da Prefeitura. No decorrer do evento, as mulheres contaram um pouco das suas histórias, dividiram suas angústias e as belezas de ser mulher. Cada uma das participantes inspirou e se inspirou nas demais participantes.

A médica infectologista, Ana Therra, iniciou a Roda de Conversa falando sobre como foi trabalhar durante a pandemia, enquanto gerava uma vida. “Deus me deu a oportunidade de ser mulher, médica e mãe e, eu vou encarar esse desafio mesmo dentro de uma pandemia. Foi com a minha força de mulher que eu consegui passar por esse momento, por essas dificuldades e superar muitos desafios”, relatou.

Daniela Mecenas, representando as mulheres empreendedoras, ofereceu alguns conselhos, a partir da sua experiência de vida. “Acreditar em você e nunca desistir. Muitas vezes, nós mulheres não nos damos o devido valor. A gente se sente vulnerável, temos medo e é natural. Todas nós temos, mas não podemos deixar isso nos paralisar”, aconselhou.

Enquanto Daniela Mecenas está se preparando para receber o seu primeiro filho, a cirurgiã pediatra, Lúcia Caetano, falou sobre a importância de não desistir dos sonhos, muitas vezes dificultados pelo sexismo. “Estamos no século 21 e é estranho mulheres ainda acharem que não vamos chegar lá! A gente não pode esperar que alguém nos dê retorno de algo que cabe a nós buscarmos. Temos sempre que ir atrás de nossos sonhos, porque somos muito lutadoras. Até a natureza fala que o poder da concepção é dúbio, mas o poder da gestação e de dar à luz é exclusivamente feminino”, pontuou.

A advogada, Marianny Bueno, relatou a felicidade em saber sobre o Centro de Acolhimento das Mulheres em Porto Nacional. “Fiquei muito feliz em saber sobre esse projeto, pois é uma situação muito difícil quando uma mulher passa por qualquer tipo de violência. Por isso, quero que todos abram a mente para além da violência física e foque na importância de se encorajar e denunciar, destacando-se, as violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial” , destacou.

Os relatos apresentados ao longo da Roda de Conversa arrancaram risadas, lágrimas e emoções. Foi um momento de trocas intensas que gerou muita inspiração e mostrou a força que as mulheres possuem para superar as dificuldades apresentadas pela vida.

O evento também abordou sobre a importância do autocuidado, “mulheres estão sempre cuidando dos outros, mas é importante também cuidarem de si mesmas”, destacou a nutricionista Maria Paula Fernandes. Ela relatou que, em seu consultório, “100% das mulheres falam que não têm tempo de se cuidar”, mas lembrou a plateia que “nós mulheres temos um poder fantástico que é o de gerar uma vida. Se você tem esse poder, você tem tempo de se cuidar. A maioria das mulheres, principalmente as que são mães, esquecem disso, e o autocuidado é também uma forma de demonstrar amor aos seus filhos e a você mesma”, pontuou.

Representando o Coletivo Mulheres em Movimento, Adélia Ramos relembrou os conselhos dados pela sua mãe: “antes de você arranjar marido e filho, tenha liberdade financeira”. Presidente disse que esse conselho serve para todos os tempos e épocas. “Eu fiquei pensando que as nossas mães, avós e bisavós, todas as mulheres que vieram antes de nós traziam uma sabedoria muito interessante. Esse conselho é uma prova disso”, finalizou.

O Secretário da Administração, Emivaldo Pires (Miúdo), na ocasião, representando o Prefeito Ronivon Maciel, parabenizou todas as mulheres do município e pontuou algumas conquistas advindas das lutas enfrentadas dia a dia por cada uma, acrescentou também que há muito a se mudar para que seja estabelecida uma sociedade justa.

