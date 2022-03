Prefeitura de Porto Nacional desenvolve Saúde na Escola com ações de combate à obesidade e desnutrição

Por Nadya Mayara / Fotos: Dornil Sobrinho | Secretaria Municipal da Comunicação

10/03/2022 – Publicado às 04:46

A prefeitura de Porto Nacional, por meio das secretarias de Educação e Saúde, desenvolve, nesta terça-feira, 09, ações de combate à obesidade, desnutrição e saúde bucal no CMEI Osvaldo Aires, localizado no Distrito de Pinheirópolis. As atividades fazem parte do programa Saúde na Escola, desenvolvido pelas secretarias da Educação e Saúde, voltado para crianças, adolescentes, jovens e adultos. O objetivo é favorecer a formação integral dos estudantes da rede pública de ensino, promovendo ações que contribuam para prevenção e atenção à saúde.

A secretária municipal de saúde, Lorena Martins, explicou que “o Programa Saúde na Escola constitui estratégia interministerial – Ministério da Educação (MEC), e Ministério da Saúde (MS), para integração e articulação permanente entre as políticas e ações de educação e de saúde, com a participação da comunidade escolar, envolvendo intersetorialmente as equipes de Atenção Básica e as equipes da Educação”, pontuou.

A nutricionista responsável pelos programas de alimentação e nutrição na Atenção Primária, Morgana de Moraes, disse que “nos meses de março e abril serão realizadas avaliações antropométricas dos alunos das escolas municipais. Uma vez avaliadas as crianças que apresentarem magreza ou excesso de peso e obesidade serão direcionadas para outras ações relacionadas à recuperação do estado nutricional e ao tratamento da obesidade que estejam comprometendo a saúde delas”, frisou.

“As ações de tratamento individual da obesidade, educação alimentar e nutricional e prática de atividades físicas nas escolas fazem parte do Programa Crescer Saudável, que o município adota após a adesão ao Programa Saúde na Escola (PSE). Dentro do PSE estão incluídas 13 ações a serem desenvolvidas durante o ano”, ressaltou a nutricionista.