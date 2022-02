Confira o cronograma das obras da BRK em Gurupi para a semana de 31 a 4 de fevereiro

A BRK segue investindo na universalização do saneamento em Gurupi. Nesta semana, as equipes da concessionária seguem trabalhando nas recomposições de calçadas dos locais que receberam as obras de ampliação do sistema de coleta de esgoto.

Alguns dos locais passarão por interdições, que buscam garantir a segurança das equipes, dos motoristas e dos pedestres. Confira os trechos de obras desta semana e opte por transitar em vias alternativas. Os trabalhos ocorrem das 07h às 18h.