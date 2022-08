Carlesse celebra Senhor do Bonfim e vai trabalhar no Senado por melhor estrutura aos romeiros

Por Assessoria

O candidato ao Senado Mauro Carlesse, do Agir Tocantins (AGIR-TO), prestigiou a Romaria do Senhor do Bonfim na manhã desta segunda-feira, 15, marcando presença na tradicional Missa do Bonfim.

“Vim pedir a benção do Senhor do Bonfim, neste momento tão importante para todos nós e para a cultura do nosso Estado”, declarou Carlesse, acompanhado por Glaydson Nato, vice-prefeito de Gurupi.

Além de participar da celebração da Missa do Bonfim, como tradicionalmente faz todos os anos, Carlesse fez questão de dialogar com romeiros e comerciantes presentes.

“É um prazer receber aqui o Mauro Carlesse. Esse homem fez muito por nós tocantinenses, e será, com fé em Deus, o nosso Senador”, disse o comerciante Luiz Colodino de Souza, morador de Lizarda que foi ao Bonfim para vender roupas e celebrar a romaria.

COMPROMISSO COM OS ROMEIROS

A Romaria do Senhor do Bonfim reúne milhares de tocantinenses no mês de agosto, todos os anos, e há necessidade de maior estrutura no Santuário do Senhor do Bonfim, localizado no povoado do Bonfim para dar comodidade aos romeiros – que peregrinam de todas as regiões do Tocantins, e até mesmo de outros estados – sem contar com estrutura coberta, banheiros e bebedouros.

Mauro Carlesse reforça seu compromisso com a cultura e a identidade do Tocantins e garante: “Como senador, vou trabalhar para que esta manifestação de cultura, história e devoção do povo tocantinense ocorra em uma estrutura digna da importância da Romaria do Senhor do Bonfim”.