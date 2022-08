A empresários, Dimas fala que Tocantins parou nos últimos anos e se compromete em mudar a situação

Em reunião recente com dezenas de empresários em Palmas, o candidato a governador da coligação A Transformação que o Tocantins Precisa, Ronaldo Dimas (PL), destacou que o Tocantins parou de crescer nos últimos e se comprometeu em comandar políticas de atração de investimentos, redução de tarifas e facilitação de logística.

O evento, denominado 2º Encontro da Agenda Política, foi promovido conjuntamente pela Adat (Associação dos Distribuidores e Atacadistas do Tocantins), Ajee (Associação dos Jovens Empresários) e Atos (Associação Tocantinense de Supermercados).

“Nós vamos mudar essa realidade. O empresário precisa de incentivos para crescer, investir e ampliar a geração de emprego e renda no Estado. Nosso plano de governo traz muitos detalhes sobre isso. Em Araguaína, conseguimos gerar milhares de empregos, atraindo centenas de investimentos, inclusive alguns de grande porte”, ressaltou o candidato.

Conforme o presidente da Adat, Henrique Nesello, o objetivo da agenda política é unificar as reivindicações do segmento para poder apresentar demandas conjuntas e assim poder unificar as reivindicações. Sobre a participação de Dimas, ele classificou como “esclarecedora”, destacando que o candidato trouxe as opções do que está pensando para o desenvolvimento econômico do Tocantins e, sobretudo, o fortalecimento do diálogo, deixando sempre todos os canais abertos para o debate.

