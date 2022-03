Campanhas ‘IPTU Premiado’ e ‘Porto Nacional tem Natal Feliz’ sorteiam um carro zero km

Texto: Secom | Prefeitura de Palmas

02/03/2022 – Publicado às 00:14

Ainda dá tempo de participar das campanhas “IPTU Premiado 2022” e “Porto Nacional tem Natal Feliz” e concorrer a um carro zero, se pagar qualquer tributo até o dia 04 de março. Os cupons podem ser retirados na Unidade de atendimento Porto Rápido ou na Subprefeitura de Luzimangues, mediante apresentação do comprovante de pagamento de qualquer tributo municipal ou do termo de negociação.

Além do IPTU premiado, a prefeitura de Porto Nacional também aderiu à campanha “Porto Nacional tem Natal Feliz” dá a chance de pagar o seu tributo em atraso com desconto de até 100% para juros e multas. O carnê do IPTU 2022 já está disponível e o contribuinte tem 35% de desconto para pagamentos à vista.

Após quitar seu débito, o contribuinte deve preencher os dados solicitados no cupom, com letra legível, e depositar em uma das urnas espalhadas nos locais e estabelecimentos participantes da campanha.