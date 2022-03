ONG Meninas de Deus faz doações de material escolar para crianças da Capadócia no Jardim Taquari

Texto: Romilton Pereira | Folha do Tocantins

01/03/2022 – Publicado às 19:07

Famílias da região do Capadócia no Jardim Taquari, receberam nesta terça-feira, 01, materiais escolares, doados pela ONG Meninas de Deus. A Organização não Governamental, há 10 anos faz doações no início do ano letivo, para crianças em situação de vulnerabilidade social.

Beneficiando famílias de Palmas e também do Distrito de Luzimangues, a ação contribui – evitando a evasão escolar. A fundadora e presidente da ONG, Neyla Rodrigues, esclarece o objetivo da organização e ressalta que as famílias atendidas, enfrentam dificuldades para manterem a alimentação, e não conseguem comprar os materiais escolares dos filhos.

“Se ajudarmos uma criança, não teremos que passar anos tentando restaurar um adulto. Esse é o objetivo principal da ONG Meninas de Deus, é mostrar para essa criança que ela é amada, que ela tem um valor. Assim, ela poderá perceber que pode mudar o seu destino. Durante todo o ano a ONG ajuda essas famílias nos mais diversos tipos de problemas, como: moradia, alimentação, desemprego e problemas de saúde”, explica Neyla Rodrigues, presidente da Organização.

Doações pelo Instagram da ONG

Os Kits Escolares adquiridos por doações, são entregues para 600 famílias cadastras, e distribuídos em vários pontos de coleta. Todo o material adquirido é por meio de doações de pessoas que reconhecem e se sensibilizam com o trabalho desenvolvido pela ONG Meninas de Deus.

A décima entrega será realizada no Distrito de Luzimangues. A ajuda pode ser feita pelo Instagram: @ongmeninasdedeus, doando alimentos, calçados, roupas e material escolar.