Projeto CMAM garante “políticas de saúde” e “atendimento de qualidade”, afirma secretária Lorena Martins

Por Anne karianny Moreira | Secretaria da Comunicação

01/03/2022 – Publicado às 07:14

A Prefeitura de Porto Nacional, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, em parceria com as Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social e Habitação, inaugurou, nesta quinta-feira, 24, o Centro Municipal de Atendimento Multidisciplinar – CMAM, conta com atendimento especializado nas áreas de neuropsicologia, neuropsicopedagogia, pedagogia, terapia ocupacional, fisioterapia, enfermagem e Assistência Social, sendo o segundo do estado nesta categoria.

O CMAM é uma grande conquista da atual gestão que sempre reforçou a importância da educação e da saúde em sua integralidade. A proposta é apresentar uma junção de diversas especialidades com a finalidade de atender de forma multidisciplinar esse público. Além do tratamento, a sistematização de um Núcleo de Educação Permanente que possibilite uma psicoeducação em relação às deficiências.

“Hoje é um dia de muita emoção, aqui não é uma simples obra, é uma conquista muito especial. Agradeço a Deus e a toda a equipe da gestão que se empenhou para que estivéssemos aqui hoje celebrando essa conquista”, celebrou o prefeito Ronivon Maciel que participou do evento de inauguração.

A secretária de saúde, Lorena Martins, pontuou a importância histórica do momento na cidade de Porto Nacional. “Hoje é um marco histórico na saúde do nosso município, a implantação e inauguração do CMAM. Essa conquista visa garantir as políticas de saúde pública, com atendimento de qualidade, com equipe qualificada e treinada que estará atuando nesse serviço”.

A idealizadora e coordenadora do projeto, Marcinês Milhomem, relembrou o início desse sonho, destacando que a história começou há 4 anos. “O CMAM nasceu no meu coração em 2018 e a Rosângela Mecenas prontamente me atendeu. À época não tínhamos estrutura, mas fizemos com o que tínhamos de melhor no momento e, apenas um ano depois estamos aqui na inauguração do Centro”, relatou.

O trabalho de Marcinês Milhomem e da gestão municipal não finaliza com a inauguração do centro. “Eu quero que Porto Nacional se torne referência de reabilitação, de inclusão e de acessibilidade, essa será a nossa luta. Se depender das nossas secretarias e dessa gestão, iremos conseguir”, declarou a coordenadora.