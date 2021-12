Campanha de Vacinação disponibiliza pontos de imunização em supermercados e shoppings da Capital

Para dar mais opção de locais para a população imunizar-se, a Prefeitura de Palmas segue nesta última semana do ano de 2021 com a programação da campanha ‘Mega Vacinação’ do projeto ‘Mais Saúde’. Nesta semana, um pouco mais curta, pois a programação segue até quinta-feira, 30, a Secretaria Municipal da Saúde (Semus) da Capital disponibilizará pontos de vacinação nos dois shoppings de Palmas e em dois grandes supermercados.

Não é necessário agendamento prévio. Basta comparecer aos locais e apresentar documento de identificação pessoal (CPF e RG), cartão de vacina e cartão SUS para se vacinar com primeira e segunda dose e a dose de reforço.

A Área Técnica da Vigilância em Saúde ressalta que a vacinação contra a Covid-19 está aberta para a população acima de 12 anos, com e sem comorbidade, bem como a dose de reforço para idosos e público acima de 18 anos, com intervalo de quatro meses da data da aplicação da segunda dose. Para os imunossuprimidos, o esquema vacinal é o seguinte: primeira dose e depois segunda dose. Após 28 dias da aplicação da segunda dose, a pessoa recebe a adicional e, posteriormente, no intervalo de quatro meses, a dose de reforço.

*Programação ‘Mega Vacinação’ de 27 a 30 de dezembro*

Segunda-feira, 27

13h as 19h – Atacadão (ao lado da Rodoviária)

Terça-feira, 28

13h as 19h – Capim Dourado Shopping

Quarta-feira, 29

13h as 19h – Assaí Atacadista

Quinta-feira, 30

13h as 19h – Palmas Shopping