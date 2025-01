Campanha de vacinação contra influenza segue até 31 de janeiro

Em Palmas, a campanha de vacinação contra a influenza segue até o dia 31 de janeiro, em todas as Unidades de Saúde da Família (USFs). O imunizante é direcionado às pessoas maiores de seis meses de vida que não atualizaram a dose no segundo semestre de 2024. Para receber a vacina, basta procurar a Unidade de Saúde da Família (USF) de referência, de segunda a sexta-feira, entre 8 e 17 horas, com documentos pessoais, cartão de vacina e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) ressalta que o Ministério da Saúde alterou o período de vacinação da influenza na região Norte do país com objetivo de atender às particularidades climáticas do território. Agora, em todos os estados nortistas, será realizada apenas no segundo semestre de cada ano.

A enfermeira da Central Municipal da Rede de Frio (Cemurf), Juliana Araújo de Souza, explica o motivo de tomar a vacina todo ano. “A gripe é uma doença viral que afeta o sistema respiratório e pode ser transmitida por gotículas expelidas durante espirros ou tosse de pessoas infectadas. Por se tratar de vírus, eles sofrem alterações ou mutações. Com isso, todo ano a vacina é atualizada para combater os vírus que estão em circulação e assim, garantir a proteção”.

Atendimento

Pacientes com sintomas leves da doença, como tosse e dor de garganta, devem buscar atendimento na sua USF de referência. Já aqueles que apresentarem sintomas mais graves, como febre alta e vômito, devem procurar imediatamente uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).