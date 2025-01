Sorteio do Nota Palmense Premiada será sábado, 18

O primeiro sorteio de 2025 do Programa Nota Palmense Premiada será realizado no sábado, 18. Para esta edição foram convertidos 9.689 cupons. O prêmio máximo é de R$ 10 mil para o primeiro lugar. Do segundo ao 31º colocado, cada um receberá R$ 500,00.

O prazo de recebimento do prêmio é de 90 dias, contados a partir do sorteio, mediante a apresentação de cópias dos documentos pessoais, cartão do banco e número de identificação do trabalhador (NIT). A documentação deverá ser encaminhada para a Diretoria de Gestão e Finanças pelo e-mail [email protected].

Próximo sorteio

Quem perdeu o prazo para participar do sorteio deste mês de janeiro, já pode converter seus cupons para fevereiro. Os contribuintes têm até o dia 31 deste mês para realizar a conversão e concorrer aos prêmios em dinheiro.

Nota Palmense Premiada

O Programa Nota Palmense Premiada, regido pela Lei Complementar N.° 362 de 30 de dezembro de 2016 e Decreto N.° 2.079 de 16 de julho de 2021, permite que os contribuintes utilizem seus créditos de várias formas. Uma das opções é o desconto no IPTU, que é de até 10% do valor do imposto. Além disso, pode escolher um ou mais imóveis de sua propriedade e definir o valor de desconto em cada um deles. Esse desconto no IPTU poderá ser utilizado no ano seguinte, a critério do interessado. A outra opção é participar dos sorteios para prêmios em dinheiro que acontecem mensalmente.

Para participar do programa, basta cadastrar-se no site Nota Palmense Premiada.