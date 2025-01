Defesa Civil orienta população sobre cuidados durante os meses de chuva

O boletim da Defesa Civil de Palmas indica que nestes próximos dias acontecerão chuvas esparsas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta quinta-feira,16, o clima está nublado com muitas nuvens com temperaturas que variam de 22°C a 26°C e a previsão para os próximos dias segue com chuvas esparsas, com temperaturas variando entre 21°C e 31°C. A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 61% a 97%, com probabilidade de chuva de 100% em alguns dias.

A Defesa Civil Municipal, órgão ligado a Secretaria de Mobilidade Urbana, aconselha os moradores a adotar certas precauções para minimizar os riscos e prejuízos materiais e garantir a segurança de todos. Mas, em caso de emergência, a população pode acionar o serviço por meio do telefone 153.

O órgão elaborou algumas orientações para prevenir problemas, especialmente durante períodos de chuvas intensas. Veja algumas recomendações de segurança que podem ser implementadas.

Se você estiver na rua durante a chuva:

Evite ficar em espaços abertos, como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos; mantenha-se afastado de áreas altas, como o topo de prédios; não se aproxime de cercas de arame, varais metálicos, fios elétricos e trilhos; fuja de locais com pouca ou nenhuma proteção contra raios, como pequenas construções desprotegidas; evite estacionar perto de árvores ou postes de energia elétrica; evite se abrigar sob árvores solitárias.

Em casa:

Mantenha os telhados e as calhas em boas condições de limpeza; retire árvores ou ramos secos que possam desabar sobre sua casa em situações de vento forte; evite despejar resíduos nas ruas fora dos horários de coleta, isso pode obstruir os drenos e dificultar a passagem da água; não se aproxime de tomadas, canos, janelas ou portas metálicas; não toque nem utilize equipamentos elétricos que estejam molhados ou conectados à rede elétrica e/ou em áreas inundadas, pois isso representa risco de choque elétrico e curto-circuito.

Praticantes de Esportes:

Para os que praticam esportes ou trilhas é fundamental consultar a previsão meteorológica para o dia. O mais prudente é cancelar a atividade se houver risco de chuvas, mais se a pessoa já estiver na trilha quando a chuva ocorrer, a orientação é retornar ao ponto de partida. Se houver uma cachoeira nas proximidades, o mais seguro é buscar um local elevado, longe do fluxo de água.