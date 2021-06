Caminhoneiros e trabalhadores do transporte urbano serão vacinados na próxima semana em Palmas

Trabalhadores do transporte coletivo urbano e caminhoneiros residentes em Palmas fazem parte de mais um grupo prioritário a se imunizar contra a Covid-19 na Capital. Estes trabalhadores serão atendidos na segunda-feira, 28, das 14 às 18 horas, e na terça-feira, 29, das 08 às 12 horas, na sede do Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat), na marginal leste da rodovia TO-050.

Os trabalhadores deste grupo não necessitarão realizar agendamento antecipado da aplicação da vacina, bastando comparecer com documentos pessoais e funcionais comprobatórios (ver lista abaixo) nos horários citados.

Segundo a Semus, nesta etapa ainda não serão atendidos trabalhadores de transporte intermunicipal residentes em Palmas. Estes terão vacinação programada posteriormente. Na ação de vacinação, o Sest/Senat fará a entrega do cartão do caminhoneiro, utilizado em toda rede de saúde do Brasil.

Documentos – caminhoneiros

– carteira de identidade e CPF ou CNH (todos);

– comprovante de endereço;

– cartão de vacinação;

– comprovante de enquadramento na categoria motorista profissional, seja ele motorista do transporte rodoviário de cargas (caminhoneiro), empregado, cooperado ou autônomo, como por exemplo:

carteira de trabalho ou crachá funcional ou contracheque com documento de identidade ou carteira de sócio (a) de cooperativa de transporte de carga (categoria de motorista) ou carteira de sócio (a) dos sindicatos dos transportes (categoria de motorista) ou comprovante de inscrição no registro nacional de transportadores rodoviários de cargas (RNTRC).

Todos os comprovantes devem ser acompanhados de carteira de habilitação (para categorias C ou E).

Documentos – motoristas do transporte coletivo urbano

– carteira de identidade e CPF ou CNH (todos);

– comprovante de endereço;

– cartão de vacinação;

– carteira de trabalho ou cartão funcional ou contracheque atual com documento de identidade ou carteira de sócio dos sindicatos dos transportes (categoria profissional) ou cooperativa de transportes.