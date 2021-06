Prefeitura de Palmas garante mais R$ 430,8 mil do Ministério da Saúde para manutenção de leitos de estabilização

O Ministério da Saúde repassará mais R$ 430.848,00 à Prefeitura de Palmas para manutenção dos leitos de suporte ventilatório pulmonar, os de estabilização, exclusivos para atendimento dos pacientes com Covid-19. O valor, que será destinado para 15 leitos na UPA Norte e 15 leitos na UPA Sul, é a segunda remessa autorizada à capital tocantinense, sendo que a primeira, de R$ 430,8 mil, ocorreu no último dia 18. Os recursos estão autorizados pela Portaria n° 1.340, de 23 de junho, publicada no Diário Oficial da União.

A gestão municipal tem buscado ampliar os recursos junto ao Ministério da Saúde, com isso garantiu R$ 861.696,00, referentes aos meses de maio e junho, para custear os 30 leitos com ventilação, fundamentais para o atendimento intermediário do paciente com Covid-19, servindo para estabilizar os casos mais graves até o remanejamento à uma unidade hospitalar que possua leitos de UTI.

A diretora de Média e Alta Complexidade da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), Ludmila Nunes Barbosa Mourão, destaca que esses repasses do governo federal auxiliam na manutenção dos custos dos leitos, hoje mantidos com recursos próprios da Prefeitura de Palmas. Os 30 leitos, com ventilação, foram instalados pela prefeita Cinthia Ribeiro para atender os pacientes com Covid-19.