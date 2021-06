Trabalhadores da limpeza urbana contarão com ponto exclusivo de vacinação contra a Covid-19 na quarta-feira, 30

Pessoas que trabalham com limpeza pública, recolhimento de resíduos sólidos e no Aterro Sanitário Municipal de Palmas contarão com mais um ponto de vacinação contra a Covid-19 na próxima quarta-feira, 30. Além dos locais anunciados nesta sexta-feira, 25, na próxima semana esses trabalhadores também poderão se imunizar na MB Construções e Serviços Ltda, empresa responsável pela limpeza urbana da Capital, localizada na ASR-SE 115 (1.112 Sul).

Os trabalhadores que forem se vacinar na sede da empresa não necessitarão realizar o agendamento no site da Secretaria Municipal da Saúde (Semus). O horário será informado pela corporação. Os colaboradores devem apresentar documento de identidade original (RG, CPF ou CNH), cartão de vacina, cópia do contracheque e/ou declaração da empresa ou instituição em que trabalha para comprovação do vínculo com a atividade exercida.

A inclusão do público que executa serviço essencial acontece em função da chegada a Palmas de novo lote de vacinas, o que oportuniza a ampliação dos grupos prioritários no enfrentamento da Covid-19, conforme atualização do Plano Nacional de Imunização (PNI).