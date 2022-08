Brasília, Tiago Dimas é homenageado por lojistas do Tocantins

O deputado federal Tiago Dimas (Podemos) foi homenageado, na noite desta quinta-feira, 18 de agosto, pela CDL-Palmas (Câmara de Dirigentes Lojistas de Palmas) e pela FCDL-TO (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Tocantins) por causa do seu trabalho no Congresso Nacional.

A homenagem, uma Moção de Aplauso, foi entregue durante a cerimônia de apresentação do programa Políticas Públicas 4.0, uma parceria da CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) e o Sebrae Nacional.

No seu discurso, Tiago Dimas lembrou que também é comerciante em Araguaína e disse ser um orgulho poder colaborar diretamente com o setor que mais gera emprego e renda no Brasil e no Tocantins. O deputado ressaltou que sempre estará ao lado do setor produtivo, destacando que o varejo pode contar com ele. “Todas as medidas necessárias para melhorar o ambiente de negócios e contribuir com o desenvolvimento do varejo, sempre terão meu apoio. Fico muito honrado em receber essa homenagem, resultado do trabalho duro que desenvolvemos na Câmara”, destacou.

O parlamentar ressaltou que 99% das empresas do Brasil são pequenos negócios e estes têm papel fundamental na economia, pois geram 67% dos empregos do Brasil e 27% do PIB (Produto Interno Bruto). Na fala, Tiago Dimas também destacou o papel do setor de comércio e serviços, o mais importante para o dia a dia das pessoas e para manutenção dos postos de trabalho. “Mesmo na pandemia, o setor de comércio e serviços gerou 1,5 milhão de empregos novos”, salientou.

Nestes mais de três anos e meio de mandato na Câmara, Tiago Dimas atuou, ajudou a aprovar e trabalhou em prol de dezenas de pautas favoráveis ao comércio e ao setor produtivo.

As mais destacadas foram as seguintes:

Aprimora o ambiente de negócios para micro e pequenas empresas (PLP 558/18); Aprimora o programa de pontos (PL 1318/19); Produtos sem lactose mais baratos (PL 7372/17); Plano de Recuperação de Empresas durante a pandemia (PL 2067/20); Crédito via maquininha de cartão (Lei 14.042/20); Marco Legal das Startups (Lei Complementar 182/2021); Justiça fiscal (ICMS) para empresas (PLP 148/2021); Retorno com segurança da empregada gestante ao trabalho (Lei 14.151/2021); Previne o superendividamento (Lei 14.181/21); Prorrogação de incentivos fiscais para o comércio (PLP 5/21, transformado na Lei Complementar 186/2021); PRONAMPE (Lei 13.999/21); Programa de Estímulo ao Transporte por Cabotagem – BR do Mar (Lei

14.301/22);

Lei de Liberdade Econômica (Lei 13.874/19); e Estatuto Nacional de Simplificação de Obrigações Tributárias Acessórias – Nota Fiscal Unificada (PL 178/21).

Além desses pontos, o parlamentar elencou medidas que beneficiaram toda a coletividade e ajudaram nos negócios, como a redução do ICMS da gasolina e do etanol, o trabalho para acelerar a duplicação do trecho da BR-153 licitado do Tocantins e a luta por melhores preços nas passagens áreas do Estado.

Sobre as medidas econômicas, como a redução do ICMS dos combustíveis e outras exonerações, Tiago Dimas lembrou que elas já estão fazendo efeito com resultados positivos concretos. “Sei que todos estão enfrentando uma inflação alta, de mais de 10% no acumulado do ano, o que é um grande desafio para todos nós, sobretudo a população e o comércio. Mas, no primeiro mês das medidas econômicas, tivemos uma deflação. Além disso, a previsão de crescimento do PIB já foi revista para cima. Isso mostra que estamos no caminho certo e é um orgulho poder colaborar com as melhorias”, finalizou.