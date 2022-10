Bancada Federal renova mais da metade das cadeiras; AL reelege 15 deputados

Por Roberta Tum

Neste domingo, 02, os tocantinenses elegeram cinco novos representantes para a Câmara dos Deputados, renovando mais da metade das cadeiras. Na Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), dos 24 deputados estaduais, 15 foram reeleitos e nove vagas tiveram renovações.

O Republicanos elegeu três nomes para a Bancada Federal: Antônio Andrade (Republicanos), o mais votado no Tocantins com 63.813 votos, Alexandre Guimarães (Republicanos) com 54.703 votos e Ricardo Ayres (Republicanos) com 45.880 votos. Também foram eleitos Filipe Martins (PL), que obteve 36.293 votos, e Lazaro Botelho (PP) que recebeu 13.668 votos.

Dos parlamentares que buscavam a reeleição, Vicentinho Júnior (PP), segundo mais votado no Tocantins com 55.292 votos, Carlos Gaguim (UB) com 52.203 votos e Eli Borges (PL) com 35.171 votos, foram escolhidos pela população para mais um mandato.

Assembleia Legislativa

Para a Assembleia Legislativa, foram eleitos: Professora Janad Valcari (PL), segunda mais votada no Tocantins, Luciano Oliveira (PSD), Eduardo Fortes (PSD), Eduardo Mantoan (PSDB), Marcus Marcelo (PL), Moisemar Marinho (PSB), Wiston Gomes (PSD), Gutierres (PDT) e Gipão (PL).

Leo Barbosa (Republicanos) que foi o mais votado no Estado, Jair Farias (UB), Jorge Frederico (Republicanos), Amelio Cayres (Republicanos), Nilton Franco (Republicanos), Cleiton Cardoso (Republicanos), Vilmar (Solidariedade), Olyntho Neto (Republicanos), Fabion Gomes (PL), Vanda Monteiro (UB), Valdemar Júnior (Republicanos), Ivory de Lira (PCdoB), Eduardo do Dertins (Cidadania), Professor Júnior Geo (PSC) e Claudia Lelis (PV) foram reeleitos para mais um mandato na Assembleia.