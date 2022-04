Aula Magna de lançamento do programa Qualifica Jovem 2022 conta com palestra motivacional de Omar Hennemann

Por Mychelle Tauane | Secretaria Municipal da Comunicação

12/04/2022 – Publicado às 09h45

A Fundação Municipal da Juventude realizou nesta segunda-feira, 11, uma cerimônia de lançamento do programa Qualifica Jovem 2022, que vai ofertar 40 Cursos Profissionalizantes em todo o município. A Aula Magna foi realizada no Centro de Convenções Vicente de Paula (Comandante Vicentão) e contou com uma palestra sobre “A importância do Ecossistema de Inovação para a Indústria”, ministrada pelo superintendente nacional do Senar, Omar Hennemann, que também é Diretor-Superintendente do Sebrae Tocantins, colunista da CBN e palestrante estratégico motivacional.

O Programa, idealizado pela Prefeitura de Porto Nacional desde agosto de 2021, prepara e insere a juventude em situação de vulnerabilidade no mercado de trabalho. Para este ano de 2022 serão investidos mais de R$ 700 mil para a capacitação de 1.400 jovens em todo o território portuense.

Inicialmente, serão realizados nove cursos profissionalizantes, sendo cinco na sede da Fundação Municipal da Juventude, localizada no setor Novo Planalto: Informática Básica, Excel Básico, Classificador de Grãos (Arroz, soja, feijão e milho), Assistente de Recursos Humanos e Assistente Administrativo. Já para o distrito de Luzimangues serão realizados os cursos de Assistente Administrativo, Informática Básica, Fabricação de doces e compotas, montagem e fabricação de pizzas.

De acordo com o Prefeito Ronivon Maciel, o foco do programa é preparar a juventude para o mercado de trabalho. “Reconhecemos que a prefeitura não pode empregar toda a população, por isso precisamos trabalhar para preparar nossa juventude para essas oportunidades que surgem no mercado de trabalho. Estamos oferecendo qualificação profissional porque acreditamos na juventude portuense e sabemos que isso é imprescindível durante toda a vida deles”, destacou.

De acordo com o Presidente da Fundação da Juventude, Murilo Ferreira, o município conta atualmente com diversas vagas de emprego que exigem qualificação profissional. “Para esse ano, o nosso programa alcançará todos os distritos, além de diversas comunidades rurais. O nosso objetivo é realmente trabalhar para ajudar a inserir essas pessoas no mercado de trabalho”, disse.