Saúde de Porto Nacional realiza ação de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial

Por Nadya Mayara | Secretaria Municipal da Comunicação

13/04/2022 – Publicado às 09h36

Nesta segunda-feira, 11, a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Nacional realizou ação de prevenção e combate à Hipertensão Arterial na Unidade Básica de Saúde (UBS) do setor Alto da Colina. A atividade foi realizada em parceria com os acadêmicos do 3° período do curso de Medicina do ITPAC Porto Nacional, sob supervisão da professora e enfermeira, Sara Janai. Na ocasião, a equipe realizou orientações odontológicas, aferição de pressão arterial e avaliação de medidas antropométricas.

Conforme a Sara Janai, a ação alusiva ao Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, comemorado no dia 26 de abril, objetiva orientar pacientes da melhor forma possível para que possam obter mais qualidade de vida. Para tanto, foi realizada uma palestra ministrada pela enfermeira onde foram repassadas todas as orientações.

A Secretária Municipal de Saúde, Lorena Martins, destacou a importância da atividade e falou sobre a proposta de tornar mais acessíveis alguns serviços de saúde. “Trabalhamos de forma contínua para ampliar o acesso da população às ações que visam a prevenção bem como o diagnóstico precoce da doença, isso é essencial. Vale lembrar que ao longo do ano a rede municipal de saúde oferece total assistência, além de acompanhamento aos hipertensos, inclusive realizando a distribuição de medicação”, esclarece a secretária.