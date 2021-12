Cartório itinerante fará atendimento no setor Santa Bárbara nos dias  4 e 5

A Justiça Eleitoral do Tocantins fará atendimento itinerante no setor Santa Bárbara nos dias 4 e 5 de dezembro, na Escola Municipal de Tempo Integral.

Durante a ação, a 29ª Zona Eleitoral de Palmas ofertará serviços eleitorais como alistamento (primeiro título), transferência, regularização de pendências e segunda via de título.

O atendimento será das 8 às 18 horas e os interessados deverão comparecer à unidade escolar portando documento de identificação com foto e comprovante de endereço. No caso dos jovens do sexo masculino com mais de 18 anos que forem tirar o primeiro título, será necessário ainda a apresentação do comprovante de quitação do serviço militar.

Agenda

Nos dias 11 e 12 de dezembro o Cartório Itinerante estará na Escola Estadual Maria dos Reis, no Taquari.