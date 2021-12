Prazo de inscrição para Meia Maratona do Tocantins termina nesta quinta-feira, 2

As inscrições para a XX Meia Maratona do Tocantins podem ser feitas até as 23h59 desta quinta-feira, 2. A prova será realizada neste domingo, 5, com largada em frente ao Colégio Militar do Estado Tocantins Unidade II, na Quadra 206 Norte, em Palmas, a partir das 6h30. A inscrição é feita pela internet, no site https://www.centraldacorrida.com.br/xx-meia-maratona-do-tocantins, e custa R$ 50,00 + taxa administrativa do site. Serão disputadas provas de 21km, 10km e 5km.

A Meia Maratona é realizada pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), em parceria com a Federação de Atletismo do Estado do Tocantins (Fato) e a empresa BGC Energia Solar.

Protocolos sanitários

Em virtude da pandemia, a organização alerta os participantes sobre as medidas de segurança que serão tomadas para garantir o cumprimento das orientações dos órgãos de vigilância em saúde, devidamente estabelecidos no edital da prova e baseados em normas e regulamentos de eventos internacionais realizados no período pandêmico.

O atleta deverá se apresentar no local da chegada usando corretamente sua máscara, cobrindo boca e nariz. O participante que não cumprir esta exigência será convidado a se retirar da largada.

Após o início das provas, os atletas poderão retirar as máscaras, pois será permitido correr sem a proteção. As máscaras descartadas pelos atletas serão recolhidas por staffs, devidamente protegidos contra o contágio, e serão colocadas em sacos plásticos e lacradas na hora do recolhimento, para o devido descarte.

Logo após a chegada, o atleta deverá colocar uma máscara higienizada ou descartável. As frutas para os atletas, no final da prova, serão entregues em embalagens fechadas e devidamente higienizadas.

Impedidos de correr

De acordo com o regulamento, não poderá participar da corrida o competidor que apresentou sintomas de uma doença infecciosa viral nas últimas duas semanas antes da corrida, se foi diagnosticado com a Covid-19 ou se teve contato com uma pessoa que testou positivo para a doença nos últimos 15 dias. A temperatura corporal poderá ser aferida antes da largada e aqueles que apresentarem temperatura 37,5 ° C ou mais, não poderão competir.

A organização reforça que o uso da máscara será obrigatório em todos os locais, exceto durante o percurso. As regras seguem orientações e determinações do Governo do Estado do Tocantins, Prefeitura Municipal de Palmas e Confederação Brasileira de Atletismo.