Em Brasília, presidente do Ruraltins discute proposta para atender 2 mil famílias no Programa Fomento Rural

Com agenda em Brasília, o presidente do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), Fabiano Miranda, acompanhado do deputado federal Carlos Gaguim, se reuniu na tarde dessa terça-feira, 30 de novembro, com a coordenadora Nacional do Programa Alimenta Brasil, do Ministério da Cidadania, Mariana Carvalho.

A reunião teve como pauta discutir sobre o Acordo de Cooperação Técnica entre as instituições no sentido de solicitar 2 mil vagas para desenvolver o Programa Fomento às Atividades Produtivas no Estado do Tocantins para 2022. Este programa visa a inclusão social e produtiva no meio rural das comunidades tradicionais, indígenas, assentados da reforma agrária e agricultores familiares, com a oferta de assistência técnica e transferência direta de recursos financeiros.

“A princípio solicitamos o total de 1.250 vagas para nova execução desse programa, porém, esse número proposto não será suficiente para atender a grande demanda que vem surgindo em todo o Estado. Dessa forma, estamos dialogando para que este quantitativo contemple um maior número de famílias, e também de inserir mais municípios do nosso Estado”, explicou o presidente.

Presente também no encontro, o diretor de Assistência Técnica e Extensão Rural, Marco Aurélio Gonçalves, frisou que a demanda foi observada durante as atividades de monitoramento do Programa executado neste ano. “Os técnicos que desenvolvem e executam as ações relataram a imensa procura de famílias interessadas em participar do programa e assim desenvolver uma atividade produtiva que garanta uma renda à sua família”.

Durante o encontro com os gestores, a coordenadora Mariana, destacou, em sua rede social, que “muito em breve o Tocantins será contemplado com novas ações de cidadania e segurança alimentar, contribuindo assim com a melhoria de vida de milhares de famílias”.

Também esteve presente o diretor do Departamento de Fomento à Inclusão Social e Produtividade Rural Felipe Botelho.

Sobre o Programa

Executado pelo Ruraltins desde 2017, o Fomento Rural já beneficiou até agora 1.257 famílias, com recursos financeiros de R$ 2.400, não reembolsável, para apoiar a estruturação de projetos agrícolas, como a criação de pequenos animais, plantio de pequenas lavouras, hortaliças, além de atividades como panificação, artesanato, confecção de tapetes, roupas, dentre outros projetos não agrícolas.

Para serem beneficiadas, as famílias devem possuir a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), estar inseridas no Cadastro Único e ter renda de até R$ 85 por pessoa. O investimento por parte do governo federal é repassado diretamente aos produtores selecionados, cabendo ao governo estadual o custo operacional do termo de cooperação, oferecendo orientação, treinamento aos agricultores, a elaboração e acompanhamento dos projetos.

Agenda

Para esta quarta-feira, 1 de dezembro, o presidente Fabiano Miranda reuniu com o chefe de gabinete da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (ANATER), Fabricio Sena. E à tarde, uma reunião com o secretário adjunto da Secretaria da Agricultura Familiar – SAF/MAPA, Marcio Candido. Estes encontros têm como finalidade apresentar demandas da ater no Tocantins, bem como estreitar parcerias visando o fortalecimento da extensão rural no Estado.