Atendimento humanizado leva otimismo a pacientes internados no Hospital Geral de Palmas

Com uma prancheta, lápis de cor ou giz de cera, um desenho para colorir que o serviço de psicologia da Unidade de Internação Rápida do Hospital Geral de Palmas (HGP) vem mudando a rotina dos usuários internados. O objetivo da iniciativa é minimizar os impactos da doença no paciente e a distância da família e amigos. Os materiais são higienizados, seguindo as recomendações, para garantir a segurança e são entregues aos pacientes internados.

A atividade envolve pacientes de todas as idades, principalmente os adultos e idosos que necessitam passar alguns dias hospitalizados, realizando tratamento de saúde. “Há idosos que relatam nunca ter colorido um desenho antes. Quando sugiro a prática, estranham, e ao experimentarem descobrem um novo interesse e satisfação. Uma vez ouvi de um paciente de 83 anos que estava angustiado e choroso com a internação, que quando fosse para casa ia continuar a pintar outros desenhos. É uma nova descoberta, um fazer algo quando não se está fazendo nada, pois mesmo diante da despersonalização que o ambiente hospitalar causa, a pessoa pode se ajustar criativamente. É emocionante e lindo de ver”, destaca a psicóloga Wiliane da Silva Pinto.

“Os desenhos são uma possibilidade para o contato com a criatividade, e a maioria dos pacientes que experimentam a pintura aqui percebem uma forma de bem-estar e prazer, descobrindo habilidades e despertando interesse em ir além de tão somente uma imagem. Os usuários se envolvem tão verdadeiramente com os desenhos, recordando personagens da infância”, conclui.

O autônomo Mário Vaz, de 58 anos, é um dos pacientes que aprovou a ideia dos desenhos. “Nunca tinha pintado antes, distrai a cabeça da gente.Gostei muito!”, declara.