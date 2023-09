Berço de Talentos e Feiras Científicas Escolares realizam prévia da oitava edição da Fecit

A preparação das escolas e Cmeis da rede municipal de ensino demonstrada durante as edições deste ano do Berço de Talentos e das Feiras Científicas Escolares permite a previsão de uma Feira de Empreendedorismo, Ciência, Inovação e Tecnologia (Fecit) repleta de experimentos interessantes, que buscam cumprir o objetivo de trazer a iniciação científica aos estudantes palmenses. Com a realização destes dois eventos classificatórios, a Fecit chega à sua oitava edição em 2023, prestigiando todas as faixas etárias que compõem a rede municipal de ensino.

Berços de Talentos

Para a exposição do Berço de Talentos, os professores de cada turma escolheram uma experiência significativa que representa o resultado do trabalho com as crianças, dentre as propostas desenvolvidas no primeiro semestre. No total, foram inscritos 228 propostas de projetos pelos 34 Cmeis e seis escolas que ofertam Educação Infantil, que foram expostos nos dias 29, 30 e 31 de agosto para a visitação de pais, comunidade e técnicos da Secretaria Municipal da Educação (Semed).

Foram 107 propostas de turmas de creches (berçário e maternal) e 121 propostas de turmas da pré-escola (1º e 2º períodos). Cada comissão avaliadora selecionou um projeto que representará a unidade na Fecit.

Feiras Científicas Escolares

Com as Feiras Científicas Escolares não foi diferente. Mais elaborados e complexos, os projetos apresentados durante os dias 29, 30, 31 de agosto e 1º de setembro tinham como objetivo conquistar a participação na 8ª edição da Fecit, já que nesta fase o projeto vencedor de cada categoria será classificado para a feira. No total, foram 350 projetos inscritos nas feiras escolares, sendo 345 do Ensino Fundamental e cinco da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As feiras escolares são consideradas o momento em que os alunos se tornam protagonistas do processo de despertar do interesse pela ciência. Também propiciam a mobilização interna de cada unidade educacional e a participação dos pais e de toda comunidade escolar.

Para Maria Antonia de Almeida Costa, secretária pedagógica da Semed, em 2023 houve uma grata surpresa com a robustez e qualidade dos projetos do Berço de Talentos e Feiras Científicas Escolares, principalmente no que se refere ao planejamento das equipes, cuidado com experimentos e estímulo à iniciação científica, desde o trabalho com bebês, crianças pequenas, jovens e adultos.

“Temos percebido também mais qualidade na divulgação interna de cada unidade, e consequente estímulo à maior participação das famílias. Temos evoluído e conseguido apresentar resultados de pesquisa científica, que é o grande objetivo da Fecit”, considera.