Presidente da ASPMET recebe Luxemburgo e afirma que pré-candidato é “preparado”

O pré-candidato ao Senado pelo Tocantins, Vanderlei Luxemburgo (PSB), esteve na sede da Associação dos Servidores Públicos Municipais do Estado do Tocantins (ASPMET) em Araguaína nesta terça, 26. A convite do presidente da ASPMET, Ronaldo Sérgio, Luxemburgo bateu um papo sobre os projetos que tem para o estado e sobre a sua trajetória.

“Pra nós é uma honra estar recebendo uma pessoa tão preparada quanto o senhor, que acredito que irá contribuir muito para o nosso estado, acredito que o senhor veio para agraciar o nosso estado com o seu conhecimento, o Tocantins é um estado novo, carente de pessoas com o conhecimento que o senhor tem, e acredito, professor, que o senhor como senador desse estado fará com que o Tocantins seja visto não só a nível de Tocantins, mas a nível nacional e internacional que é o que nós merecemos”, afirmou Ronaldo.

Luxemburgo agradeceu o convite e reforçou a sua postura durante as caminhadas pelo estado, onde em cada conversa tem falado em comprometimento.

“Você pode ter certeza que eu troquei a palavra prometer, que a maioria dos políticos usa, tudo que eu disse a você eu me comprometo que é uma verdade absoluta, é questão de caráter. Fiquei muito feliz em estar aqui e conhecer o trabalho que vocês fazem na associação. Acho que é muito importante essa organização e essa luta em prol dos servidores, que fazem os municípios funcionarem. Parabéns pela história”, pontuou Luxemburgo.

Ronaldo Sérgio afirmou ainda que considera o pré-candidato ao senado preparado para a vaga que pretende pleitear.

“Acredito que o senhor fará muito bem, porque o senhor se preparou para hoje estar onde está, buscando, almejando o que o senhor está almejando que é uma vaga no Senado Federal. E para o Tocantins, será uma vitória. A vitória não será sua, será nossa”, reforçou.

Além da visita à ASPMET, Luxemburgo visitou o Mercado Municipal e a Feirinha de Araguaína, e concedeu entrevista à Rádio Terra, além de realizar agendas internas com líderes da cidade. Nesta quarta, 27, o pré-candidato terá compromissos nas cidades de Araguatins, Augustinópolis e Esperantina, no Bico do Papagaio.