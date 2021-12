Assembleia aprova Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022

O plenário da Assembleia Legislativa aprovou no início da noite desta terça-feira, 07, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2022, com destaques. O relator foi o deputado Issam Saado (PV).

A LDO, trata das diretrizes do Governo para traçar o orçamento do ano seguinte, que será detalhado na Lei Orçamentária Anual (LOA), está orçada em R$10,9 bi. A Lei de Diretrizes Orçamentárias obedece normas de contabilidade pública e aponta quais serão as prioridades do Governo para o ano de 2021.

Em seis eixos, o Governo elencou prioridades nas áreas de Segurança e Direitos Humanos (Eixo 1), Desenvolvimento Regional Urbano e Indústria (Eixo 2), Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente (Eixo 3), Gestão Pública (Eixo 4), Saúde (Eixo 5) e, por fim, Educação e Cultura (Eixo 6).

A LDO 2021 trouxe como prioridades, entre outras, a pavimentação de 379 quilômetros de rodovias estaduais, a construção de 1.135 unidades habitacionais e a regularização fundiária de 120 mil hectares de terras no Tocantins, na área de infraestrutura. Prevê ainda a construção da ponte de Porto Nacional, que já tem financiamento aprovado na estimativa de R$150 milhões.

O relator destaca a expansão das atividades da Patrulha Maria da Penha em território tocantinense, o aparelhamento das instituições de Segurança Pública, a previsão de aumentar em 15% a quantidade dos policiais do serviço ativo e a implantação do Programa Pátria Amada Mirim (PAM), todos na área de Segurança.

A prestação de assistência técnica há 12 mil propriedades agropecuárias é destaque na área de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente.

Na Saúde, o deputado Issam Saado destaca a priorização da construção da segunda etapa do Hospital Geral de Gurupi (HGG), com 12 Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s) e a conclusão da ampliação do Hospital Geral de Palmas (HGP) com 60 UTI’s. Além de 60 leitos de UTI’s nos demais hospitais regionais públicos do Estado.

Quanto a Covid-19, o Governo priorizou o fortalecimento das unidades hospitalares, a ampliação da capacidade de testagem do LACEN e a ampliação do serviço de biologia molecular para realizar o teste RT/PCR para Covid-19 no LACEN Araguaína.

Na educação, cabe destacar a implantação de colégios militares em municípios e a estruturação do Câmpus da Unitins de Paraíso.

A LDO completa pode ser conferida no site da Assembleia Legislativa do Tocantins.