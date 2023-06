Arraiá da Capital: segundo dia de festa dá destaque para projeto São João Vem de Berço

Palmas está em clima de festa com a realização do Arraiá da Capital, um evento que celebra as tradições juninas com muita música, dança e alegria. E nesta sexta-feira, 22, a programação promete animar e emocionar o público com o projeto cultural São João Vem de Berço, que inspira jovens a conhecer o movimento junino. Logo em seguida, a cantora palmense Karollina do Cerrado faz o forró no palco principal do evento. Seu show começa a partir das 23 horas. O 31º Arraiá da Capital está sendo realizado no estacionamento do Estádio Nilton Santos e segue até o dia 26 de junho.

O São João Vem de Berço é uma iniciativa idealizada pelo Instituto Pizada da Butina, em parceria com a Secretaria Municipal da Educação (Semed) e a Fundação Cultural de Palmas (FCP). O projeto tem como objetivo dar continuidade ao movimento junino na Capital por meio da capacitação de jovens estudantes da rede pública, proporcionando a criação e produção de espetáculos dentro das escolas. Além das capacitações, o projeto disponibiliza figurinos, assessorias de criação, danças, música e comunicação às juninas em formação.

A secretária Municipal da Educação, Fátima Sena, comemora a realização do projeto. “As festas juninas nas escolas movimentam bastante as semanas que antecedem às programações das nossas unidades. As apresentações são verdadeiros espetáculos culturais e artísticos, que contam com diversos saberes e conhecimentos no dia a dia. E toda essa harmonia ser levada para um grande evento como o Arraiá da Capital, para nossas crianças, é incrível. Meu coração fica radiante de satisfação e alegria em saber que os nossos alunos vão brilhar ainda mais para um grande público”, disse Fátima.

Neste ano, 12 escolas participam da segunda edição do São João Vem de Berço. Durante a preparação das juninas, o projeto oferece aos alunos serviços como: direção artística, cabeleireiros, maquiadores, serviço de gravação do repertório, marcador/animador, figurinistas e coreógrafos. Ao final das apresentações, todos os figurinos confeccionados ficarão como herança para as escolas utilizarem como quiserem futuramente.

Programação Musical

A partir das 22 horas, o palco principal do Arraiá recebe o show da cantora Karollina do Cerrado, uma artista originaria das quadrilhas juninas e que tem animado os arrasta-pés na Capital. Iniciou sua trajetória musical aos sete anos em Brasília e, desde 2007, atua no movimento junino. Esta será a terceira vez que a cantora se apresenta no Arraiá da Capital, com um repertório que reúne forró e sertanejo dos antigos e atuais, garantindo uma excelente receptividade do público.

Já no coreto, a programação inicia às 19h30 com Veridiana e os Cangaceiros. A banda promete animar o público com um bom forró, xote, xaxado e músicas regionais. Às 21 horas, o músico Felix do Acordeon agitará o coreto com seu talento e carisma. Com repertório variado e contagiante, o músico proporcionará momentos de pura diversão e descontração.