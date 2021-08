Araguaína inicia reforço contra a covid em grupos prioritários nesta terça-feira, 31

A Secretaria da Saúde de Araguaína iniciará, nesta terça-feira, 31, a vacinação com dose de reforço contra a covid-19 para dois grupos prioritários, que foram imunizados com as duas doses ou dose única de qualquer fabricante. O reforço será direcionado aos idosos a partir dos 70 anos que foram imunizados há pelo menos 6 meses e para a população com doenças imunossupressoras graves imunizadas há no mínimo menos 28 dias.

De acordo com a nota técnica enviada pelo Ministério da Saúde, o objetivo da vacinação com a dose de reforço é reduzir o índice de letalidade da doença nesses grupos prioritário, que ainda têm sido atingidos pela covid-19 mesmo após aplicação das duas doses. A estimativa é de que, inicialmente, 2.200 pessoas recebam o reforço.

“A orientação do Ministério da Saúde é que o Município faça o reforço da vacinação com as doses excedentes que estão em estoque. Como atualmente há um excedente de vacinas da Pfizer no Município, iremos iniciar o reforço com esse grupo e a partir do momento que houver disponibilidade de doses das demais fabricantes o reforço será ampliado ao público que recebeu essas doses, incluindo a vacina de dose única”, explicou a diretora de Imunização de Araguaína, Samilla Braga.

Locais de vacinação

A dose de reforço da vacina contra a covid-19 estará disponível no Ginásio Poliesportivo Pedro Quaresma das 8h às 17h30 e em 6 Unidades Básicas de Saúde: UBS Araguaína Sul; UBS JK; UBS Palmeiras do Norte, UBS Manoel Maria (Setor Cimba) e UBS Dr. Raimundo (Setor Maracanã) de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e 13h30 às 17h30. Também na UBS Dr. Francisco Barbosa (Vila Aliança) de segunda à sexta-feira, das 7 às 18 horas.

Balanço da vacinação

Até esta segunda-feira, 30, a Secretaria Municipal da Saúde já aplicou 103.852 primeiras doses e 28.839 segundas doses, além de 3.734 doses única. Os dados da vacinação em Araguaína podem ser conferidos no site https://vacina.araguaina.to.gov.br/.