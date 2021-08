Merendeiras passam por formação antes de voltar a cantina das escolas municipais

…

Para repassar orientações sobre a manipulação de alimentos com ênfase na limpeza, conservação e estoque durante a pandemia da Covid-19, merendeiras da rede municipal de ensino de Gurupi participaram de uma formação nesta quinta-feira, 26. O conteúdo ministrado tem como base o guia de recomendações para a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no retorno às aulas presenciais. As mudanças no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) também estiveram entre os temas.

Ao todo 70 merendeiras e merendeiros do município estiveram presente no evento que contou com a participação da Prefeita de Gurupi, Josi Nunes. Ela falou da importância de as merendeiras aproveitarem a oportunidade para renovar o conhecimento e de se sentirem motivadas em sua atividade profissional. “Hoje não importa onde estejamos, é muito imprescindível buscar ser um diferencial. Essa formação é voltada para esses servidores que desempenham um papel muito relevante, já que são responsáveis por algo tão essencial na nossa vida que é a alimentação”, disse a Prefeita.

Para a secretária da Educação de Gurupi, Amanda Costa, a capacitação é uma oportunidade de qualificar esses profissionais para não só preparar uma alimentação escolar mais saudável, mas também para enfrentar o desafio imposto pelo Coronavírus preparando-as para atuar na diminuição dos riscos de contaminações. “O que esses profissionais fazem é uma arte e nós precisamos reconhecer e valorizar. Retornar depois de quase um ano e meio sem aulas presenciais é muito desafiador não só para mim enquanto Secretária, temos quotidianamente enfrentado entraves, mas estes precisam ser encarados como desafios, e estes desafios como oportunidade de nos superarmos”, reforçou Amanda.

Temas

As palestras foram feitas pelas nutricionistas do Departamento de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal da Educação de Gurupi (SEMEG). A capacitação trabalhou ainda o tema; ‘Boas Práticas na Fabricação de Alimentos’ também com foco na prevenção da Covid-19.

“Faltando pouco mais de quatro dias para o retorno presencial das aulas era importantíssimo que as merendeiras passassem por essa atualização principalmente levando em consideração as recentes mudanças na legislação tanto no FNDE quanto no PNAE. Esses servidores precisam voltar às suas atividades nas cantinas das escolas já orientadas acerca dessas reformulações”, explicou Denilza Carvalho, diretora de Apoio às Escolas e aos Estudantes da SEMEG.